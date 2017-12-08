Общество

27 минут назад

Карантин по бешенству объявлен еще в двух селах Липецкой области

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#бешенство #карантин
Карантин по бешенству объявлен еще в двух селах Липецкой области

Теперь ограничения введены в 15 населенных пунктах.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановления о введении карантина еще в двух населенных пунктах региона. Ранее под карантинные ограничения по распространению бешенства попали 13 липецких сел и деревень.

Очаги распространения бешенства обнаружены в частных подворьях, в селе Кривка Усманского района и селе Нижнее Большое Воловского района. Зоной угрозы распространения заболевания признаны указанные населенные пункты. В течение двух месяцам там запрещено убивать животных с признаками бешенства, натаскивать собак, торговать питомцами, ввозить и вывозить их за пределы карантинной территории.

Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области.
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#бешенство #карантин

Комментарии (1)

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1 минуту назад
"Исполняющий обязанности главы администрации липецкой области подписал ..". А глава куда куда делся, сняли?
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