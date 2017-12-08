Общество
27 минут назад
Карантин по бешенству объявлен еще в двух селах Липецкой области
1 298
Теперь ограничения введены в 15 населенных пунктах.
Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановления о введении карантина еще в двух населенных пунктах региона. Ранее под карантинные ограничения по распространению бешенства попали 13 липецких сел и деревень.
Очаги распространения бешенства обнаружены в частных подворьях, в селе Кривка Усманского района и селе Нижнее Большое Воловского района. Зоной угрозы распространения заболевания признаны указанные населенные пункты. В течение двух месяцам там запрещено убивать животных с признаками бешенства, натаскивать собак, торговать питомцами, ввозить и вывозить их за пределы карантинной территории.
Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области.
Очаги распространения бешенства обнаружены в частных подворьях, в селе Кривка Усманского района и селе Нижнее Большое Воловского района. Зоной угрозы распространения заболевания признаны указанные населенные пункты. В течение двух месяцам там запрещено убивать животных с признаками бешенства, натаскивать собак, торговать питомцами, ввозить и вывозить их за пределы карантинной территории.
Контроль за ситуацией поручен управлению ветеринарии Липецкой области.
1 298
Как это понимать?