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Происшествия
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47 минут назад
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В Чаплыгине у семейной пары изъяли 6 тысяч пачек немаркированных сигарет
Cтоимость изъятого составила более 700 тысяч рублей.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 41-летний мужчина и его 36-летняя жена в июне прошлого года приобрели немаркированные пачки табачных изделий, которые хранили в надворных постройках для дальнейшей реализации в торговых точках.
Оперативники изъяли около 6 тысяч пачек табачных изделий. По заключению экспертизы, стоимость изъятого составила более 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Максимальная санкция этой статьи – шесть лет лишения свободы.
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