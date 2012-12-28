В Чаплыгине у семейной пары изъяли 6 тысяч пачек немаркированных сигарет

Cтоимость изъятого составила более 700 тысяч рублей.

Cупружеская пара из Чаплыгина попалась на приобретении и хранении контрафактной табачной продукции.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 41-летний мужчина и его 36-летняя жена в июне прошлого года приобрели немаркированные пачки табачных изделий, которые хранили в надворных постройках для дальнейшей реализации в торговых точках.Оперативники изъяли около 6 тысяч пачек табачных изделий. По заключению экспертизы, стоимость изъятого составила более 700 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».Максимальная санкция этой статьи – шесть лет лишения свободы.