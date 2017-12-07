Общество

сегодня, 13:17

В 10 районах Липецкой области введен карантин по бешенству

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#карантин #бешенство
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В 10 районах Липецкой области введен карантин по бешенству

Под угрозой распространения заболевания — 13 сел и деревень.

Глава администрации Липецкой области подписал ряд постановлений о введении карантина по бешенству в населенных пунктах региона. Во всех случаях на территории районов Липецкой области были обнаружены очаги вероятного распространения заболевания.

Постановлениями карантин введен:
- в селе Телегино Становлянского района
- в деревнях Гусевка и Знаменка Данковского района
- в селе Астапово Лев-Толстовского района
- в деревне Киньшино Добринского района
- в поселке Газопровод Елецкого района
- в селе Кореневщино Добровского района
- в селе Елецкое Липецкого района
- в селе Вислая Поляна Тербунского района
- в деревне Сергиевка Долгоруковского района
- в селе Замарайка Воловского района
- в селе Слепуха Долгоруковского района
- в селе Спасское Воловского района.

Все случаи обнаружения зараженных животных относятся к частным подворьям. Все указанные населенные пункты считаются зоной угрозы распространения бешенства. Здесь введены ограничения на торговлю и вывод животных, их ввоз и вывоз, убой попавших под подозрение в заболевании бешенством питомцев, запрещено торговать и употреблять сырое молоко.

Карантин введен на два месяца. Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
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#карантин #бешенство
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Комментарии (2)

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НОВОСТЬ №1

сегодня, 13:26
Глава администрации Липецкой области подписал дополнительное постановление о введении карантина по бешенству в своей администрации.
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цирк

сегодня, 13:23
вот что значит фальсификация выборов ,бездари всех мастей всю область превратят в клоаку
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