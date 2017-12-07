В 10 районах Липецкой области введен карантин по бешенству

Под угрозой распространения заболевания — 13 сел и деревень.

Глава администрации Липецкой области подписал ряд постановлений о введении карантина по бешенству в населенных пунктах региона. Во всех случаях на территории районов Липецкой области были обнаружены очаги вероятного распространения заболевания.



Постановлениями карантин введен:

- в селе Телегино Становлянского района

- в деревнях Гусевка и Знаменка Данковского района

- в селе Астапово Лев-Толстовского района

- в деревне Киньшино Добринского района

- в поселке Газопровод Елецкого района

- в селе Кореневщино Добровского района

- в селе Елецкое Липецкого района

- в селе Вислая Поляна Тербунского района

- в деревне Сергиевка Долгоруковского района

- в селе Замарайка Воловского района

- в селе Слепуха Долгоруковского района

- в селе Спасское Воловского района.



Все случаи обнаружения зараженных животных относятся к частным подворьям. Все указанные населенные пункты считаются зоной угрозы распространения бешенства. Здесь введены ограничения на торговлю и вывод животных, их ввоз и вывоз, убой попавших под подозрение в заболевании бешенством питомцев, запрещено торговать и употреблять сырое молоко.



Карантин введен на два месяца. Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.