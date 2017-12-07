В России
39 минут назад
Генштаб ВС России сообщил о полном освобождении Сирии от боевиков
Однако США этого не признают.
Сирия полностью освобождена от террористов "Исламского государства", остатки боевиков были разгромлены в провинции Дейр эз-Зор. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Все бандформирования ИГ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину", - сообщил Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, 6 декабря 2017 года войска генерала Хасана Сухела и пятого добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр эз-Зор. В результате боевых действий им удалось освободить населённые пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха. Затем подразделения генерала Сухела соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга, - сообщает RT.
Таким образом, по словам Герасимова, больше "территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует".
Данную информацию подтвердил и сам верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин.
"Два часа назад министр обороны Сергей Шойгу доложил, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов", — рассказал глава государства.
Он не исключил, что на территории САР могут оставаться отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа закончена.
Далее, по словам Путина, все участники сирийского урегулирования, включая правительство Сирии, страны региона и ООН, должны переходить к следующему этапу, то есть политическому процессу. Однако перед переходом к политическому урегулированию нужно укрепить зоны деэскалации в САР.
Как сообщили в Генштабе ВС РФ, немалый вклад в освобождение Сирии от террористов внесли курдские отряды самообороны и племена восточного Евфрата. Кроме того, "уверенно и эффективно" действовали подразделения российских Сил специальных операций, - подчеркнул Валерий Герасимов.
По его словам, в результате скоординированных действий курдских отрядов и сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось полностью уничтожить бандформирования ИГ в восточных районах Сирии и освободить более тысячи населённых пунктов.
Что касается возглавляемой США коалиции, то, по словам главы Генштаба ВС РФ, её работа в Сирии до вмешательства РФ привела к критическому положению: 70% территории Сирии находилось под контролем боевиков. Герасимов напомнил, что активная фаза участия Вооружённых сил РФ по оказанию помощи Сирии началась с 30 сентября 2015 года.
«К этому времени возглавляемая США коалиция уже в течение года с сентября 2014 года вела боевые действия против ИГИЛ. Однако за это время «Исламское государство» не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под свой контроль более 70% территории Сирии. Положение было критическим. Ещё месяц-полтора, и Сирия перестала бы существовать как государство», — сказал генерал.
Вопреки заявлениям Запада, констатировал начальник Генштаба, действия коалиции США на территории Сирийской Арабской Республики значительных успехов не принесли.
Так, силами коалиции в 2017 году был освобождён только город Ракка, осада и штурм которого осуществлялись в течение 11 месяцев. При этом, отметил Герасимов, при авиаударах коалиции во главе США «Ракка на 90% была разрушена и практически непригодна для проживания».
При этом в Минобороны уверены, что взаимодействие России и США помогло в вопросах урегулировании сирийского кризиса.
«Считаю необходимым отметить положительные моменты российско-американских контактов по вопросам урегулирования сирийского кризиса. Существующий формат взаимодействия позволил подписать 7 июля 2017 года Меморандум между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и США и создать первую зону деэскалации на юге Сирии», — сказал Герасимов. Он указал на то, что Москва и Вашингтон обязались обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, находящимися в данной зоне, а также гарантировать гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозицией и официальным Дамаском.
Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ обратил внимание на эффективность совместного российско-американского Мониторингового центра в Аммане, благодаря которому удастся поддерживать режим прекращения боевых действий в зоне деэскалации на юге Сирии.
По данным ООН, добавил он, в последние месяцы выросло число беженцев, возвратившихся из Иордании в южные районы Сирии к местам своего постоянного проживания.
Герасимов также отметил работу в рамках Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Пентагоном о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов в Сирии, который позволил избежать опасных инцидентов в воздушном пространстве САР.
Между тем в Минобороны России выразили готовность вести диалог с Соединёнными Штатами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака с целью «предотвращения возврата ИГ в Сирию и исключения возрождения там «Исламского халифата».
Тем временем в Пентагоне заявили, что «с уважением не соглашаются» с Россией в том, что террористической организации «Исламское государство» нанесено поражение на обоих берегах Евфрата в Сирии.
«Я считаю, это интересное заявление. Я с уважением не соглашусь», — сказал представитель ведомства Эрик Пэхон. По его словам, ИГ ещё не удалось окончательно победить.
Кроме того, власти США приписывают заслугу в успехах по уничтожению террористов в Сирии своим военным.
Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что благодаря действиям Пентагона террористы оказались фактически выдавлены из Сирии и Ирака.
«Я хочу поблагодарить (главу Пентагона Джеймса. — RT) Мэттиса за отличную работу в отношении ИГ. Они фактически выбиты из Сирии, Ирака. Это отличные новости. Но плохая новость — они расходятся по всем местам», — сказал глава Белого дома, выступая на заседании с членами администрации.
А накануне представитель Пентагона по Сирии и Ираку Эрик Пэхон заявил, что главные заслуги в деле освобождения арабской республики от террористов «Исламского государства» были достигнуты силами международной коалиции под эгидой США.
«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьёзного подхода к разгрому ИГ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ, и бо́льшая часть территории, освобождённой в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнёров», — цитирует РИА Новости Пэхона.
Он также заверил, что коалиция продолжит операции в Сирии в поддержку сил на местах, «чтобы завершить разгром ИГ и стабилизировать ситуацию на освобождённых территориях».
В ответ на это первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил американскому военному обратиться к «элементарной логике». Сенатор напомнил, что к настоящему моменту почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска.
«Поэтому мой совет Эрику Пэхону: прежде чем что-то утверждать, надо хотя бы полистать учебник по элементарной логике», — сказал Клинцевич.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал заявление Пентагона о якобы непобеждённом ИГ в Сирии искусственным предлогом для незаконного оставления там войск США.
"Все бандформирования ИГ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину", - сообщил Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, 6 декабря 2017 года войска генерала Хасана Сухела и пятого добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр эз-Зор. В результате боевых действий им удалось освободить населённые пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха. Затем подразделения генерала Сухела соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга, - сообщает RT.
Таким образом, по словам Герасимова, больше "территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует".
Данную информацию подтвердил и сам верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин.
"Два часа назад министр обороны Сергей Шойгу доложил, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов", — рассказал глава государства.
Он не исключил, что на территории САР могут оставаться отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа закончена.
Далее, по словам Путина, все участники сирийского урегулирования, включая правительство Сирии, страны региона и ООН, должны переходить к следующему этапу, то есть политическому процессу. Однако перед переходом к политическому урегулированию нужно укрепить зоны деэскалации в САР.
Как сообщили в Генштабе ВС РФ, немалый вклад в освобождение Сирии от террористов внесли курдские отряды самообороны и племена восточного Евфрата. Кроме того, "уверенно и эффективно" действовали подразделения российских Сил специальных операций, - подчеркнул Валерий Герасимов.
По его словам, в результате скоординированных действий курдских отрядов и сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось полностью уничтожить бандформирования ИГ в восточных районах Сирии и освободить более тысячи населённых пунктов.
Что касается возглавляемой США коалиции, то, по словам главы Генштаба ВС РФ, её работа в Сирии до вмешательства РФ привела к критическому положению: 70% территории Сирии находилось под контролем боевиков. Герасимов напомнил, что активная фаза участия Вооружённых сил РФ по оказанию помощи Сирии началась с 30 сентября 2015 года.
«К этому времени возглавляемая США коалиция уже в течение года с сентября 2014 года вела боевые действия против ИГИЛ. Однако за это время «Исламское государство» не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под свой контроль более 70% территории Сирии. Положение было критическим. Ещё месяц-полтора, и Сирия перестала бы существовать как государство», — сказал генерал.
Вопреки заявлениям Запада, констатировал начальник Генштаба, действия коалиции США на территории Сирийской Арабской Республики значительных успехов не принесли.
Так, силами коалиции в 2017 году был освобождён только город Ракка, осада и штурм которого осуществлялись в течение 11 месяцев. При этом, отметил Герасимов, при авиаударах коалиции во главе США «Ракка на 90% была разрушена и практически непригодна для проживания».
При этом в Минобороны уверены, что взаимодействие России и США помогло в вопросах урегулировании сирийского кризиса.
«Считаю необходимым отметить положительные моменты российско-американских контактов по вопросам урегулирования сирийского кризиса. Существующий формат взаимодействия позволил подписать 7 июля 2017 года Меморандум между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и США и создать первую зону деэскалации на юге Сирии», — сказал Герасимов. Он указал на то, что Москва и Вашингтон обязались обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, находящимися в данной зоне, а также гарантировать гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозицией и официальным Дамаском.
Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ обратил внимание на эффективность совместного российско-американского Мониторингового центра в Аммане, благодаря которому удастся поддерживать режим прекращения боевых действий в зоне деэскалации на юге Сирии.
По данным ООН, добавил он, в последние месяцы выросло число беженцев, возвратившихся из Иордании в южные районы Сирии к местам своего постоянного проживания.
Герасимов также отметил работу в рамках Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Пентагоном о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов в Сирии, который позволил избежать опасных инцидентов в воздушном пространстве САР.
Между тем в Минобороны России выразили готовность вести диалог с Соединёнными Штатами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака с целью «предотвращения возврата ИГ в Сирию и исключения возрождения там «Исламского халифата».
Тем временем в Пентагоне заявили, что «с уважением не соглашаются» с Россией в том, что террористической организации «Исламское государство» нанесено поражение на обоих берегах Евфрата в Сирии.
«Я считаю, это интересное заявление. Я с уважением не соглашусь», — сказал представитель ведомства Эрик Пэхон. По его словам, ИГ ещё не удалось окончательно победить.
Кроме того, власти США приписывают заслугу в успехах по уничтожению террористов в Сирии своим военным.
Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что благодаря действиям Пентагона террористы оказались фактически выдавлены из Сирии и Ирака.
«Я хочу поблагодарить (главу Пентагона Джеймса. — RT) Мэттиса за отличную работу в отношении ИГ. Они фактически выбиты из Сирии, Ирака. Это отличные новости. Но плохая новость — они расходятся по всем местам», — сказал глава Белого дома, выступая на заседании с членами администрации.
А накануне представитель Пентагона по Сирии и Ираку Эрик Пэхон заявил, что главные заслуги в деле освобождения арабской республики от террористов «Исламского государства» были достигнуты силами международной коалиции под эгидой США.
«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьёзного подхода к разгрому ИГ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ, и бо́льшая часть территории, освобождённой в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и её партнёров», — цитирует РИА Новости Пэхона.
Он также заверил, что коалиция продолжит операции в Сирии в поддержку сил на местах, «чтобы завершить разгром ИГ и стабилизировать ситуацию на освобождённых территориях».
В ответ на это первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил американскому военному обратиться к «элементарной логике». Сенатор напомнил, что к настоящему моменту почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска.
«Поэтому мой совет Эрику Пэхону: прежде чем что-то утверждать, надо хотя бы полистать учебник по элементарной логике», — сказал Клинцевич.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал заявление Пентагона о якобы непобеждённом ИГ в Сирии искусственным предлогом для незаконного оставления там войск США.