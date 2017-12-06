Общество
сегодня, 13:21
В серьезной аварии на усманской трассе пострадали женщина водитель и 8-летняя девочка
Обе госпитализированы в бессознательном состоянии.
Напомним, что сегодня в 11:25 на трассе Липецк-Усмань у поворота к базе отдыха «Сухоборье» столкнулись автомобили «ВАЗ-2112», «Ленд Ровер» и бензовоз «МАЗ».
Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, «ВАЗ-2112» двигался в сторону Липецка и притормозил для поворота к «Сухоборью», в этот момент в легковушку врезался «МАЗ». От удара «двенадцатую» выбросило на встречную полосу и в нее въехал «Ленд Ровер».
Удары были так сильны, что заднюю часть «ВАЗа» вмяло в салон. В ДТП пострадал женщина-водитель «ВАЗа» и две ее пассажирки: еще одна женщина и 8-летняя девочка, сидевшая на заденем диване.
Девочку с подозрением на переломы ног и другие серьезные травмы, как и женщину-водителя госпитализировали. Обе находились без сознания. Третья пассажирка «двенадцатой» получила переломы ребер.
Остальные участники аварии обошлись без травм.
Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, «ВАЗ-2112» двигался в сторону Липецка и притормозил для поворота к «Сухоборью», в этот момент в легковушку врезался «МАЗ». От удара «двенадцатую» выбросило на встречную полосу и в нее въехал «Ленд Ровер».
Удары были так сильны, что заднюю часть «ВАЗа» вмяло в салон. В ДТП пострадал женщина-водитель «ВАЗа» и две ее пассажирки: еще одна женщина и 8-летняя девочка, сидевшая на заденем диване.
Девочку с подозрением на переломы ног и другие серьезные травмы, как и женщину-водителя госпитализировали. Обе находились без сознания. Третья пассажирка «двенадцатой» получила переломы ребер.
Остальные участники аварии обошлись без травм.
Автомобилист
Однако
Алло
Наташа
может