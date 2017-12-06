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сегодня, 13:21

В серьезной аварии на усманской трассе пострадали женщина водитель и 8-летняя девочка

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#авария #ДТП
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В серьезной аварии на усманской трассе пострадали женщина водитель и 8-летняя девочка

Обе госпитализированы в бессознательном состоянии.

Напомним, что сегодня в 11:25 на трассе Липецк-Усмань у поворота к базе отдыха «Сухоборье» столкнулись автомобили «ВАЗ-2112», «Ленд Ровер» и бензовоз «МАЗ».

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, «ВАЗ-2112» двигался в сторону Липецка и притормозил для поворота к «Сухоборью», в этот момент в легковушку врезался «МАЗ». От удара  «двенадцатую» выбросило на встречную полосу и в нее въехал «Ленд Ровер».

Удары были так сильны, что заднюю часть «ВАЗа» вмяло в салон. В ДТП пострадал женщина-водитель «ВАЗа» и две ее пассажирки: еще одна женщина и 8-летняя девочка, сидевшая на заденем диване.

Девочку с подозрением на переломы ног и другие серьезные травмы, как и женщину-водителя госпитализировали. Обе находились без сознания. Третья пассажирка «двенадцатой» получила переломы ребер. 

Остальные участники аварии обошлись без травм.




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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Автомобилист

4 минуты назад
Наташа, куда вы на усманке перестраитваться собрались?Там две полосы всего.Сзади идущий водятел ослеп что ли,стоп-сигналы впереди идущей машины не видит в упор?
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Однако

10 минут назад
В такую грязь сигнал просто может быть не виден. Попробуй остановить эту махину сразу! Помню,поворот включили,а камазист чудом нас объехал. Мы поехали за ним,дико извинялся,типа и мы поздно поворот включили,сделал все что мог... А тут не смог,видимо.
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Алло

22 минуты назад
Какая разница показала поворот или нет !!! На Мазу глаза .... обшил !!! Ты должен контролировать движение, даже если всякие олени не включают их !!!
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Наташа

23 минуты назад
может, а у нас я смотрю стали все чаще не показывать поворот или включать уже непосредственно когда уже остановился для поворота. Неужели трудно заранее включить, чтобы поток сзади перестроился. Бестолковые водители.
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может

30 минут назад
Поворот не показала?
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