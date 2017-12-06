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Госдума подготовит заявление в связи с недопуском российской сборной на Олимпиаду
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на пленарном заседании нижней палаты парламента 8 декабря будет рассмотрен проект заявления по недопуску сборной России на Олимпиаду в Пхёнчхане.
"Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОКа, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний", — приводит ТАСС слова Володина.
Напомним, 5 декабря на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне исполком организации принял решение об отстранении сборной России от Олимпиады. Российские спортсмены при этом, как объявил глава МОК Томас Бах, смогут выступать под нейтральным олимпийским флагом, но не смогут принять участие в соревнованиях под своим национальным флагом.
Исполком МОК также пожизненно исключил из организации главу Олимпийского комитета РФ Александра Жукова, а также отстранил вице-премьера, экс-министра спорта Виталия Мутко от посещения Олимпиад.
Выводы МОКа основывались на докладах двух независимых комиссий: одна — под руководством Дениса Освальда, другая — под руководством Самуэля Шмида.