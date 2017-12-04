Карантин объявлен в 5 школах и одном детсаду Липецка

В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ: на минувшей неделе заболели 5379 человек.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе в наше регионе зарегистрировано 5379 случаев ОРВИ, что ниже расчетного эпидемического порога на 4,7%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 75,8% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней в детских возрастных группах на 3,4-17,5%, среди взрослых – на 30,7%. Уровень госпитализации снизился с 3,7% до 3,1% (что говорит о своевременной обращаемости с нетяжелыми формами ОРВИ), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 70,6% (3799 случаев). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, ниже расчетного эпидемического порога (на 17,9%). 76,4% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет (показатели заболеваемости ниже эпидпорогов во всех возрастных группах).

За прошедшую неделю в области был выявлен 151 случай пневмоний, что не превышает среднемноголетнего показателя. Среди заболевших 48% составляют жители Липецка.

В связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, регистрацией единичных случаев пневмоний на 4 декабря приостановлены занятия в 8 классах 5 школ и 1 группе одного детского сада Липецка.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний на прошедшей неделе доля положительных проб составила 39,5%, представленных негриппозными респираторными вирусами (парагрипп, бокавирус, РС-вирус, риновирус и др.) и микоплазмой пневмонии, вирусов гриппа не обнаружено.

В городах и районах области завершена массовая иммунопрофилактическая кампания в рамках Национального календаря профилактических прививок, прививками охвачено 42,5% населения – реализовано более 500 тыс. доз вакцины, привито более 490,8 тысячи человек, из них более 39,5 тысячи – за счет средств работодателей и личные средства граждан.