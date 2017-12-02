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Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник
В Минобороны РФ рассказали о том, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала в субботу с космодрома Плесецк.
"В субботу, 2 декабря, в 13:43 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя (РКН) среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в военном ведомстве.
Ракета-носитель взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, - передает ТАСС.
В Минобороны отметили, что "все предстартовые операции и старт РКН "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме". Запуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.
Это четвертый старт ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября - "Союз-2.1б" вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М". Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.
28 ноября в ходе запуска с космодрома Восточный однотипной ракеты-носителя "Союз-2.1б" был потерян разгонный блок "Фрегат" с 19 космическими аппаратами (по данным аварийной комиссии, он, вероятнее всего, упал в северной части Атлантического океана). Однако, как установила комиссия, "Союз-2.1б" вывел "Фрегат" в связке со спутниками на опорную орбиту штатно, и никаких замечаний к работе систем и агрегатов ракеты-носителя нет. Поэтому запуски ракет типа "Союз-2" были разрешены согласно ранее утвержденному графику. В ходе текущего запуска с Плесецка разгонный блок не используется.