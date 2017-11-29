Менеджер банка похитила более 650 000 рублей клиентов

Женщина оформляла фиктивные документы.

Усманский районный суд Липецкой области вынес приговор обвиняемой в хищениях менеджеру банка. Женщину уже уволили из кредитной организации, теперь она трудится на производстве хлеба лаборантом.



Как указано в документах суда, подсудимая работала в банке с 2002 года. В 2012 году с кассира-операциониста ее повысили до ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц, а в 2015 году — до старшего менеджера по обслуживанию операционной кассы. Но карьерный рост вывел женщину на преступную дорожку. С 10 сентября 2016 до 6 июля 2017 менеджер банка станции Дрязги в общей сложности похитила 659 707 рублей 48 копеек, принадлежавшие банку. Завладеть чужими деньгами женщина смогла, подделывая документы. Например, на списание средств со счетов вкладчиков.



В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд признал женщину виновной и наказал ее штрафом в 100 000 рублей. Гражданский иск от банка заявлен не был.