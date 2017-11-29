Происшествия

56 минут назад

Менеджер банка похитила более 650 000 рублей клиентов

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#банк #хищение #суд
Менеджер банка похитила более 650 000 рублей клиентов

Женщина оформляла фиктивные документы.

Усманский районный суд Липецкой области вынес приговор обвиняемой в хищениях менеджеру банка. Женщину уже уволили из кредитной организации, теперь она трудится на производстве хлеба лаборантом.

Как указано в документах суда, подсудимая работала в банке с 2002 года. В 2012 году с кассира-операциониста ее повысили до ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц, а в 2015 году — до старшего менеджера по обслуживанию операционной кассы. Но карьерный рост вывел женщину на преступную дорожку. С 10 сентября 2016 до 6 июля 2017 менеджер банка станции Дрязги в общей сложности похитила 659 707 рублей 48 копеек, принадлежавшие банку. Завладеть чужими деньгами женщина смогла, подделывая документы. Например, на списание средств со счетов вкладчиков.

В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд признал женщину виновной и наказал ее штрафом в 100 000 рублей. Гражданский иск от банка заявлен не был.
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#банк #хищение #суд

Комментарии (3)

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Хороший карьерный рост

35 минут назад
И после преступления её приняли на работу лаборантом. Заметьте: не санитаркой, не дворником, не уборщицей, ни кашелкой в киоск, а нормальным, красивым и образованным женщинам на бирже только такую хрень и могут предложить.
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Вован

37 минут назад
Говорят в конце 80-х в Грузии деньги уже не взвешавали, а высчитывали кубатуру, т. е. определяли объем.
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Михалыч

41 минуту назад
Вчера по ТВ сказали, что Улюкаев взял взятку в 2 млн. долларов, и эти купюры потянули на 22 кг, а вот если их перевести в рубли по курсу и завесить, сколько кг получилось бы?
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