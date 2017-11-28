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Стоимость биткоина достигла $10 000
Психологически важный рубеж преодолен.
Курс крупнейшей по капитализации криптовалюты на некоторых биржах перевалил за 10 тысяч долларов (около 580 тысяч рублей). Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает портал Coinmarketcap.
Как указывают в РБК, эксперты оптимистичны по поводу перспектив биткоина, хотя не исключают временной коррекции. Ряд экспертов ожидали, что курс биткоина может достичь таких вершин, однако рассчитывали на это к концу текущего года. «Я стал охотно верить, что $10 тыс. к концу года по биткоину мы можем преодолеть», говорил в ноябре редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль. Однако мощный рывок котировок в последние дни (еще в пятницу, 24 ноября, курс биткоина держался в районе $8 тыс.) ускорил достижение этого уровня.
Бывший работник компании SpaceX Сахил Гупта ранее предположил, что за созданием данной криптовалюты стоит предприниматель Илон Маск. В пользу данной теории говорят несколько аргументов. При этом сам Маск в Twitter уже опроверг данную информацию, пишут "Известия".
Биткоин — это криптовалюта без физического обеспечения, пиринговая платежная система. Биткойны не являются долговым обязательством эмитента, что отличает их от электронных денег и безналичных расчётов. Котировка биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения, не привязана к какой-либо валюте или другому активу.
Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты. Первый обмен биткойнов на реальный товар произошёл в мае 2010 года — американец Ласло Ханеч за 10 000 биткойнов получил две пиццы с доставкой. В России операции с биткоинами рассматриваются как спекулятивные.
Как указывают в РБК, эксперты оптимистичны по поводу перспектив биткоина, хотя не исключают временной коррекции. Ряд экспертов ожидали, что курс биткоина может достичь таких вершин, однако рассчитывали на это к концу текущего года. «Я стал охотно верить, что $10 тыс. к концу года по биткоину мы можем преодолеть», говорил в ноябре редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль. Однако мощный рывок котировок в последние дни (еще в пятницу, 24 ноября, курс биткоина держался в районе $8 тыс.) ускорил достижение этого уровня.
Бывший работник компании SpaceX Сахил Гупта ранее предположил, что за созданием данной криптовалюты стоит предприниматель Илон Маск. В пользу данной теории говорят несколько аргументов. При этом сам Маск в Twitter уже опроверг данную информацию, пишут "Известия".
Биткоин — это криптовалюта без физического обеспечения, пиринговая платежная система. Биткойны не являются долговым обязательством эмитента, что отличает их от электронных денег и безналичных расчётов. Котировка биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения, не привязана к какой-либо валюте или другому активу.
Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты. Первый обмен биткойнов на реальный товар произошёл в мае 2010 года — американец Ласло Ханеч за 10 000 биткойнов получил две пиццы с доставкой. В России операции с биткоинами рассматриваются как спекулятивные.