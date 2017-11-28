Общество
сегодня, 09:54
«Липецк — это очень провинциальное сообщество, опыт Москвы и прочих цивилизаций не показатель»
Мнения о введении социальной карты студента разделились.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Наталья Мельникова предложила администрации Липецка задуматься над введением в городе социальной карты студента. По мнению автора, подобная мера выровняет экономическое положение учащихся очных отделений вузов.
- В нашем городе совершенно забыли о студентах-очниках. Какие-либо льготы для этой категории отсутствуют в принципе. Типа школу закончили и все? Стали вдруг «чудным образом» зарабатывать наравне с остальным трудоспособным населением города? Кто не был студентом – тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать! Стипендии в вузах крошечные, а цены на проезд и продукты питания дорожают постоянно. Диспозиция очевидна!!! Поэтому есть предложение разработать и реализовать применение в нашей области социальной карты студента для учащихся дневных отделений липецких вузов. Данная программа действует в Москве и Московской области и рекомендована для применения в других регионах. Учитывая, что Липецкая область лидирует в области развития экономических зон, аграрного сектора, организации МФЦ по оказанию услуг населению, было бы стыдно не предпринять меры для реализации подобного проекта, считает Наталья Мельникова. - При помощи данной карты можно: получать стипендию; оплачивать проезд на городском транспорте; совершать денежные переводы по всей стране. Также данной картой можно расплатиться в любом магазине и на автозаправочной станции.
За предложение липчанки уже проголосовали около двух десятков пользователей. Но интернет-активисты задают автору инициативы справедливые вопросы.
- Наталия Владимировна, слишком много противоречий в Вашем предложении! В первой части вашего послания представляешь себе вечно голодного студента, подрабатывающем как Д.А. Медведев — дворником, во второй части - студента, который со своей стипендии карточкой оплачивает посещения кино, развлекательных центров и вызов стриптизёрш на дом! Липецк — это очень провинциальное сообщество, опыт Москвы и прочих цивилизаций не показатель, - справедливо отмечает Александр Правов.
Предложение о создании в Липецке социальной карты студента будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 27 декабря. Если к этому сроку идею одобрит 500 пользователей ресурса, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка.
- В нашем городе совершенно забыли о студентах-очниках. Какие-либо льготы для этой категории отсутствуют в принципе. Типа школу закончили и все? Стали вдруг «чудным образом» зарабатывать наравне с остальным трудоспособным населением города? Кто не был студентом – тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать! Стипендии в вузах крошечные, а цены на проезд и продукты питания дорожают постоянно. Диспозиция очевидна!!! Поэтому есть предложение разработать и реализовать применение в нашей области социальной карты студента для учащихся дневных отделений липецких вузов. Данная программа действует в Москве и Московской области и рекомендована для применения в других регионах. Учитывая, что Липецкая область лидирует в области развития экономических зон, аграрного сектора, организации МФЦ по оказанию услуг населению, было бы стыдно не предпринять меры для реализации подобного проекта, считает Наталья Мельникова. - При помощи данной карты можно: получать стипендию; оплачивать проезд на городском транспорте; совершать денежные переводы по всей стране. Также данной картой можно расплатиться в любом магазине и на автозаправочной станции.
За предложение липчанки уже проголосовали около двух десятков пользователей. Но интернет-активисты задают автору инициативы справедливые вопросы.
- Наталия Владимировна, слишком много противоречий в Вашем предложении! В первой части вашего послания представляешь себе вечно голодного студента, подрабатывающем как Д.А. Медведев — дворником, во второй части - студента, который со своей стипендии карточкой оплачивает посещения кино, развлекательных центров и вызов стриптизёрш на дом! Липецк — это очень провинциальное сообщество, опыт Москвы и прочих цивилизаций не показатель, - справедливо отмечает Александр Правов.
Предложение о создании в Липецке социальной карты студента будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 27 декабря. Если к этому сроку идею одобрит 500 пользователей ресурса, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка.
это вам не в СССР
ттт