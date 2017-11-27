В Липецке пройдёт конкурс народной хореографии

«Золотой круг» соберёт более 350 участников .

2 декабря в 11.00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет областной конкурс балетмейстерских работ по русскому и народному танцу «Золотой круг».

Как сообщат Областной центр культуры, в отборочном туре в своих постановках участники должны были отразить жанр народной хореографии национального колорита, особенности самобытного характера танца. По его итогам в финал вышли 25 коллективов – более 350 участников из Ельца, Лебедяни, Грязей, Задонска, Данкова, Липецка, а также из Становлянского, Тербунского, Добровского, Краснинского, Добринского, Лев-Толстовского и Липецкого районов. Финальные состязания танцоров будут проходить в номинациях «Русский танец» и «Танец народов мира», по трем формам: «Сольный танец», «Танец малой формы», «Массовый танец» и в двух возрастных категориях: до 14 лет и от 15 лет и старше. Жюри оценит идею, образность постановок, лексическое и композиционное решение, единство музыкальной и хореографической драматургии, оригинальность замысла, исполнительское мастерство, костюмы, а также качество музыкальных фонограмм.

В каждой номинации и возрастной категории победителям конкурса присудят звание: лауреат 1, 2, 3 степени, вручат дипломы и памятные призы. Специальные дипломы и призы так же учреждены за лучшую балетмейстерскую работу героико-патриотической тематики, за высокое исполнительское мастерство, за оригинальное решение стилизованного русского, народного танца, за высокий уровень исполнения мужского сольного танца.

Конкурс «Золотой круг» организован в целях поддержки и развития хореографического искусства Липецкой области, развития творческих инициатив балетмейстеров и направлен на формирование у детей и юношества эстетического вкуса, выявление ярких творческих индивидуальностей среди балетмейстеров, совершенствование профессионального мастерства и исполнительской культуры коллективов.