На городском кладбище прозвучали залпы почётного караула

На могиле Героя России Олега Пешкова прошло памятное мероприятие.

В Липецке на городском кладбище прошёл памятный митинг в честь Героя России Олега Пешкова. Липецкий лётчик погиб в Сирии ровно два года назад. Год назад на его могиле открыли памятник. Сегодня на кладбище собрались его сослуживцы и школьники. Память Олега Пешкова почтили минутой молчания и салютом холостыми патронами в исполнении почётного караула.Напомним, что Су-24 летчиков Липецкого авиацентра пилота Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина был сбит в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Тогда в России это событие окрестили как "удар в спину". Олега Пешкова расстреляли в воздухе, когда он спускался на парашюте. Константина Мурахтина вывели с территории подконтрольной боевикам бойцы сирийского спецназа и российские военнослужащие. Указом президента России Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России, Константин Мурахтин удостоен ордена Мужества. После возвращения тела на родину, Олега Пешкова похоронили в Липецке 2 декабря 2015 года.Старший инспектор-лётчик - начальник воздушно-огневой и тактической подготовки отдела боевой подготовки Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России подполковник Олег Пешков родился 3 августа 1970 года в селе Косиха Алтайского края. В 1991 году окончил с отличием Харьковское высшее военное авиационное училище, в 2010-м году окончил с отличием академию Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Олег Пешков прошёл служебный путь от лётчика учебного авиационного полка до начальника воздушно-огневой тактической подготовки авиационного соединения. Награждён 6-ю медалями. За время службы освоил пять типов самолетов: Л-39, МиГ-21, Су-24МР, Су-24М, Су-34. Налетал 1750 часов. Классная квалификация - военный летчик-снайпер. В Липецком авиацентре Олег Пешков служил с апреля 2009 года.



Указом президента России от 25 ноября 2015 года ему посмертно присвоено звание Героя России. Почётное наименование «Герой России Олег Пешков» присвоено самолёту Липецкого авиацентра Су-34. Его именем названа улица в Липецке, его имя носит средняя школа села Хрущёвка и школа №30 Липецка. Имя Пешкова также нанесено на гранитной доске на площади Авиаторов.