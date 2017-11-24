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Праздничное настроение в Липецке создадут «Карамельные деревья»

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#новый год #украшение #иллюминация
Праздничное настроение в Липецке создадут «Карамельные деревья»

Украшения установят на Московской.

Как сообщает департамент экономического развития администрации Липецка, сейчас муниципальными организациями ведется работа по подготовке областного центра к празднику.

В канун Нового года липчане и гости города смогут увидеть «Карамельные деревья» на Московской улице и волшебную композицию «Карета и снеговик» на площади Петра Великого. Световые украшения появятся на улице Карла Маркса и на Соборной площади. Светодинамические фонтаны будут работать на площади Ленина. «Липецкгорсвет» традиционно украсит деревья на Соборной площади, улицах Зегеля и Космонавтов.

Новогоднее оформление коснется не только деревье, но и жилых, общественных, а также административных зданий нашего города. Засияют несколько двухэтажных домов по улице Гагарина, здание администрации города, Областной драматический театр, а также многие другие сооружения.
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#новый год #украшение #иллюминация

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