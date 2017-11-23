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17 минут назад

Легенда джаза Джон Хендрикс скончался на 97-м году жизни

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#Хендрикс #джаз
Легенда джаза Джон Хендрикс скончался на 97-м году жизни

Исполнитель скончался в возрасте 96 лет в одной из больниц Манхэттена.

Джазовый исполнитель и автор песен Джон Хендрикс, известный своими навыками импровизации и работой в жанре вокализа, скончался в среду в возрасте 96 лет в больнице в нью-йоркском районе Манхэттен. Информацию о кончине музыканта подтвердила его дочь, - сообщает газета The New York Times.

Джон Хендрикс получил известность в 1950-х годах в составе вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, где он выступал вместе с Дэйвом Ламбертом и Энни Росс. После распада коллектива в 1964 году певец продолжил карьеру сольно, а также работал совместно с другими крупными джазовыми группами и исполнителями, - передает ТАСС.

Стихи Хендрикса брали за основу для своих песен многие выдающиеся исполнители, в том числе один из родоначальников бибопа Телониус Монк и Рэй Чарльз. В 1960-х годах Хендрикс начал сольную карьеру, однако продолжал участвовать в проектах с другими музыкантами.
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#Хендрикс #джаз

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