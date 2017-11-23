Мэрия Липецка обзаведется арт-объектом за 300 000 рублей

Композиция должна радовать города-побратимы.

Администрация Липецка объявила конкурс на создание арт-объекта «Дерево дружбы». На реализацию проекта автор композиции может потратить до 300 000 рублей, указано в конкурсной документации.



Лучший эскизный проект декоративной объемно-пространственной композиции «Дерево дружбы» определят до 29 декабря. Эскизы принимают до 15 декабря. Арт-объект планируют установить около мэрии Липецка, на Театральной площади. Композиция должна быть изготовлена из металла, иметь высоту около трех метров, иметь место для установки табличек с указанием названий городов-побратимов. «Дерево дружбы» будет также содержать авторский девиз.



Победителю конкурса вручается диплом за победу в конкурсе и памятный сувенир. Члены конкурсной комиссии и члены их семей не вправе выступать в качестве участников конкурса. В состав жюри войдут представители мэрии Липецка и местные художники.



Установка арт-объекта станет частью «Проекта по разработке и популяризации образа города на российском и международном уровнях» муниципальной программы города Липецка «Липецк – мы вместе! на 2017 – 2022 годы». Конкурс проводится в целях популяризации образа города Липецка на российском и международном уровнях, а также укрепления связей с городами, с которыми заключены договоры о побратимстве или породнении: Фабриано (Италия), Аньшань (КНР), Витебск (Республика Беларусь), Котбус (Германия), Крушевац (Сербия).