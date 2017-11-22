Липчане отреставрируют крымскую достопримечательность

Здание конца XIX века в Симферополе будут реставрировать те же, кто приводил в порядок театр кукол в Липецке.

Как сообщает " Крым информ ", управление капстроительства администрации Симферополя заключило контракт с компанией из Липецка, реставрировавшей Липецкий государственный театр кукол, на выполнение проектно-изыскательских работ по реставрации Дома Белецких, где сейчас размещается Симферопольская детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Компания выполнит работы за 5 миллионов рублей. Срок исполнения контракта определен не позже 20 декабря текущего года. При этом липецкая компания имеет право привлечь для выполнения проектно-изыскательских работ субподрядчиков.

Конкурс на выполнение работ был объявлен в конце июля текущего года, контракт с единственным поставщиком заключили 31 августа.

Здание-памятник архитектуры требует ремонта и снаружи, и внутри. Реставрационные работы включают от обследования несущих конструкций до отделки фасада, кровли, внутренних работ.