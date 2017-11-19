Общество
вчера, 16:43
Кладбищенские разборки-2: сыну пытались запретить похоронить мать
В МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» усомнились в родстве покойной и ее давно умершего отца.
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Вчера GOROD48 рассказал о нелепой истории на Новокосыревском кладбище, в которой не с лучшей стороны себя показало руководство МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка». В начале в МБУ отказали сыну подзахоронить мать в оградку могилы ее свекрови по причине предоставления родственником покойной дубликата, а не подлинника, свидетельства о смерти умершей 7 лет назад женщины. Потом работники муниципальной организации... закопали уже вырытую частным бюро ритуальных услуг могилу! А сегодня руководители этой же организации отличились еще раз: они отказали сыну в похоронах матери в могилу ее умершего в 1974 году отца на городском кладбище Липецка (известном еще как кладбище трубного завода).
Дмитрий Дворецков захотел похоронить маму, 59-летнюю Татьяну Дворецкову, в могилу ее отца, своего деда Василия Сергеева, скончавшегося в 1974 году. Такое возможно, если с момента предыдущих похорон прошло 15 лет и больше. Вчера Дмитрий обратился за комплексом услуг в частное ритуальное агентство, заключил договор на обслуживание и поехал в МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» за разрешением на похороны. С собой у мужчины были свидетельство о рождении и свидетельство о смерти мамы и дубликат свидетельства о смерти деда. Но в муниципальной организации ему сказали, что этих документов недостаточно. Мол, в свидетельстве рождения покойной стоит фамилия Сергеева, а в свидетельстве о смерти - Дворецкова.
Логика руководства МБУ проста, как гроб: это могут быть разные люди!
Дмитрия отправили в ЗАГС за дубликатом отсутствующего у него документа: свидетельства о браке его мамы с его отцом. Причем отправили не в тот орган ЗАГСа, который располагал необходимыми сведениями. Но это выяснилось уже тогда, когда Дмитрий отстоял там очередь. И когда он приехал в нужный ему райотдел ЗАГСа, то оказался у закрытых дверей: пятница, короткий рабочий день!
Так как отпевание мамы в храме и похороны были запланированы на субботу, Дмитрий в сопровождении работника ритуального бюро обратился к смотрителю городского кладбища с просьбой дать разрешение на копку могилы в субботу утром.
- Я поклялся, что в понедельник привезу свидетельство о браке моих родителей, из которого следует, что мама взяла фамилию папы, став Дворецковой, но директор службы безопасности МБУ Никитин мне категорически отказал в похоронах. Потом я привез трудовую книжку мамы, где ее девичья фамилия Сергеева перечеркнута, написана другая, Дворецкова, и где написано: «фамилия изменена» и стоит печать организации. Но и этот документ им не угодил. У меня создалось впечатление, что они просто вымогают деньги за копку могилы. Но я денег им не дал. Более того, того, что случилось, им не спущу. Я уже обратился в прокуратуру и полицию, - говорит Дмитрий Дворецков.
МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка», конечно, живет в рамках жесткой конкуренции. Чтобы найти клиентов, в муниципальной организации создали даже страничку в соцсети «Вконтакте». В ней написано: «Кончина близкого человека – тяжёлый удар и суровое испытание для любого из нас. Нужно организовать похороны надлежащим образом, решить множество вопросов, таких как ритуальные услуги, организация похорон, но боль утраты ещё слишком свежа и не даёт сосредоточиться на подобных вещах. МБУ «Ритуальные услуги г.Липецка» поможет вам в этом нелегком деле».
Очевидно, что в нелегком деле муниципальная организация помогает лишь тогда, когда сама хоронит умерших.
В конце концов, Дмитрия Дворецкова заставили написать расписку, что в понедельник, 20 ноября, он привезет в МБУ дубликат свидетельства о браке. Но и сам об этом просил и даже отдавал в залог директору по безопасности организации Александру Никитину свой паспорт.
В итоге на кладбище приехали полицейские, которых вызывали сразу две стороны конфликта: муниципальное и частное похоронные агентства.
Два старших лейтенанта выслушали обе стороны и сказали, что запрещать похороны, на чем настаивало руководство МБУ, не будут. Покойник ведь - не мешок картошки, который может где-то полежать до решения каких-то вопросов. Составив протокол осмотра места происшествия (!) и опросив всех участников конфликта, полицейские удалились.
- Если мы выясним, что кто-то нарушил КоАП РФ, то его накажут. Если в понедельник вам привезут нужный вам документ, то о никаком правонарушении не будет и речи, - сказал воинственно настроенным сотрудникам МБУ участковый уполномоченный Роман Титов.
И.о. директора МБУ Олег Бирюков настаивал на том, что частное ритуальное бюро проявило самоуправство, самостоятельно, без разрешения, выкопав могилу на муниципальном кладбище. И с этим можно было бы согласится, если бы не одно но.
«При подзахоронении в ограду или родственную могилу необходимо удостоверится в родственных отношениях умерших. В случае отсутствия подтверждающих документов в заявлении на подзахоронение заявителем собственноручно должна быть указана степень родства».
Это - п.2.2.2 Правил приема граждан и выделения участков под захоронение на территории Липецка. Так что же нарушил Дмитрий Дворецков? Чем не доказал родства своих мамы и отца, если ему для этого было достаточно указать об этом собственноручно в заявлении?
Но дело в том, что липчанам эти Правила не показывают. Складывается впечатление, что МБУ просто отжимает покойников у частных ритуальных агентств, ведь «своих» умерших, как говорят участники этого рынка, муниципальное предприятие хоронит без излишних формальностей.
Дмитрий Дворецков захотел похоронить маму, 59-летнюю Татьяну Дворецкову, в могилу ее отца, своего деда Василия Сергеева, скончавшегося в 1974 году. Такое возможно, если с момента предыдущих похорон прошло 15 лет и больше. Вчера Дмитрий обратился за комплексом услуг в частное ритуальное агентство, заключил договор на обслуживание и поехал в МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» за разрешением на похороны. С собой у мужчины были свидетельство о рождении и свидетельство о смерти мамы и дубликат свидетельства о смерти деда. Но в муниципальной организации ему сказали, что этих документов недостаточно. Мол, в свидетельстве рождения покойной стоит фамилия Сергеева, а в свидетельстве о смерти - Дворецкова.
Логика руководства МБУ проста, как гроб: это могут быть разные люди!
Дмитрия отправили в ЗАГС за дубликатом отсутствующего у него документа: свидетельства о браке его мамы с его отцом. Причем отправили не в тот орган ЗАГСа, который располагал необходимыми сведениями. Но это выяснилось уже тогда, когда Дмитрий отстоял там очередь. И когда он приехал в нужный ему райотдел ЗАГСа, то оказался у закрытых дверей: пятница, короткий рабочий день!
Так как отпевание мамы в храме и похороны были запланированы на субботу, Дмитрий в сопровождении работника ритуального бюро обратился к смотрителю городского кладбища с просьбой дать разрешение на копку могилы в субботу утром.
- Я поклялся, что в понедельник привезу свидетельство о браке моих родителей, из которого следует, что мама взяла фамилию папы, став Дворецковой, но директор службы безопасности МБУ Никитин мне категорически отказал в похоронах. Потом я привез трудовую книжку мамы, где ее девичья фамилия Сергеева перечеркнута, написана другая, Дворецкова, и где написано: «фамилия изменена» и стоит печать организации. Но и этот документ им не угодил. У меня создалось впечатление, что они просто вымогают деньги за копку могилы. Но я денег им не дал. Более того, того, что случилось, им не спущу. Я уже обратился в прокуратуру и полицию, - говорит Дмитрий Дворецков.
МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка», конечно, живет в рамках жесткой конкуренции. Чтобы найти клиентов, в муниципальной организации создали даже страничку в соцсети «Вконтакте». В ней написано: «Кончина близкого человека – тяжёлый удар и суровое испытание для любого из нас. Нужно организовать похороны надлежащим образом, решить множество вопросов, таких как ритуальные услуги, организация похорон, но боль утраты ещё слишком свежа и не даёт сосредоточиться на подобных вещах. МБУ «Ритуальные услуги г.Липецка» поможет вам в этом нелегком деле».
Очевидно, что в нелегком деле муниципальная организация помогает лишь тогда, когда сама хоронит умерших.
В конце концов, Дмитрия Дворецкова заставили написать расписку, что в понедельник, 20 ноября, он привезет в МБУ дубликат свидетельства о браке. Но и сам об этом просил и даже отдавал в залог директору по безопасности организации Александру Никитину свой паспорт.
В итоге на кладбище приехали полицейские, которых вызывали сразу две стороны конфликта: муниципальное и частное похоронные агентства.
Два старших лейтенанта выслушали обе стороны и сказали, что запрещать похороны, на чем настаивало руководство МБУ, не будут. Покойник ведь - не мешок картошки, который может где-то полежать до решения каких-то вопросов. Составив протокол осмотра места происшествия (!) и опросив всех участников конфликта, полицейские удалились.
- Если мы выясним, что кто-то нарушил КоАП РФ, то его накажут. Если в понедельник вам привезут нужный вам документ, то о никаком правонарушении не будет и речи, - сказал воинственно настроенным сотрудникам МБУ участковый уполномоченный Роман Титов.
И.о. директора МБУ Олег Бирюков настаивал на том, что частное ритуальное бюро проявило самоуправство, самостоятельно, без разрешения, выкопав могилу на муниципальном кладбище. И с этим можно было бы согласится, если бы не одно но.
«При подзахоронении в ограду или родственную могилу необходимо удостоверится в родственных отношениях умерших. В случае отсутствия подтверждающих документов в заявлении на подзахоронение заявителем собственноручно должна быть указана степень родства».
Это - п.2.2.2 Правил приема граждан и выделения участков под захоронение на территории Липецка. Так что же нарушил Дмитрий Дворецков? Чем не доказал родства своих мамы и отца, если ему для этого было достаточно указать об этом собственноручно в заявлении?
Но дело в том, что липчанам эти Правила не показывают. Складывается впечатление, что МБУ просто отжимает покойников у частных ритуальных агентств, ведь «своих» умерших, как говорят участники этого рынка, муниципальное предприятие хоронит без излишних формальностей.
Светлана
катерина васютина
Г48
роман
!
со стороны
Верните Голубицкого!
Тебе "со стороны"
Что это правда за должность?
со стороны