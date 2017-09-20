7-летняя девочка на велосипеде попала под «Ладу Гранта»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий в которых пострадали 8 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в 14:00 на автодороге Хлевное-Липецк 26-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц Спринтер» допустил столкновение с мотоциклом «Днепр» под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадал мотоциклист, доставлялся в МУ ГБ № 4, после оказания помощи отпущен.

В Усмани на улице 1-я Никольская 26-летний водитель «Лада Гранта» допустил наезд на 7-летнюю девочку-велосипедистку. Пострадавшая девочка с различными травмами доставлялась в ГУЗ «Усманская МРБ».

В Елецком район на станции Хитрово, 38-летний мужчина на мопеде «Альфа» сбил 17-летнего пешехода. В ДТП пострадали водитель мопеда и пешеход, с различными травмами доставлялись в медицинские учреждения.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1320 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 11, неиспользование ремней безопасности – 59, детских удерживающих устройств-11, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 53.