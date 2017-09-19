Происшествия
38 минут назад
Сообщение о бомбах в Липецке коснулись еще двух торговых центров и отеля
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В экстренные службы города продолжают поступать звонки о взрывных устройствах.
Взрывные устройства помимо ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера» ищут еще в двух торговых центрах города - «Ноябрьский» и «Октябрьский». Кроме того, в правоохранительные органы поступило сообщение о бомбе в отеле «Меркури». Персонал и постояльцев отеля вывели на улицу в течение пяти минут после получения сообщения.
Напомним, что сегодня днем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах якобы заложенных в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».
Сейчас эти сообщения проверяют сотрудники правоохранительных органов. Из торгового центров эвакуированы персонал и посетители. Помещения ТРЦ осмотрят кинологические наряды.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления «Росгвардии», в городе дежурит взрывотехническая лаборатория, которая будет задействована если служебные собаки подадут знак об опасности. Кроме того, в резерве находится два взрывотехника.
С вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Напомним, что сегодня днем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах якобы заложенных в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».
Сейчас эти сообщения проверяют сотрудники правоохранительных органов. Из торгового центров эвакуированы персонал и посетители. Помещения ТРЦ осмотрят кинологические наряды.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления «Росгвардии», в городе дежурит взрывотехническая лаборатория, которая будет задействована если служебные собаки подадут знак об опасности. Кроме того, в резерве находится два взрывотехника.
С вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
2 1298
Китаица
пкпук