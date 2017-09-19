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Родные семьи, погибшей на трассе Липецк-Елец, ищут свидетелей аварии
Родственники водителя, погибшего в столкновении автомобилей «Калина» и «Мазда» на трассе Липецк – Елец в минувшую субботу просят откликнуться свидетелей аварии.
Как рассказала GOROD48 сестра погибшего водителя Елена, в результате ДТП не сохранились записи с видеорегистраторов обоих автомобилей. Поэтому теперь сложно установить все обстоятельства столкновения.
- Возможно, у кого-нибудь остались записи видеорегистратора, или у кого-то на глазах произошло это ДТП, - говорит Елена. - Заранее благодарим! Связь можно держать или в социальной сети через личные сообщения или позвонить по телефону 8 917 773 55 71.
Выяснилось, что семья ехала в гости. Погибший водитель из Башкирии, а его супруга из Республики Беларусь. К ее родственникам семья и направлялась.