Происшествия

сегодня, 10:18

Родные семьи, погибшей на трассе Липецк-Елец, ищут свидетелей аварии

114
#авария #ДТП
Родные семьи, погибшей на трассе Липецк-Елец, ищут свидетелей аварии

Родственники водителя, погибшего в столкновении автомобилей «Калина» и «Мазда» на трассе Липецк – Елец  в минувшую субботу просят откликнуться свидетелей аварии.

Напомним, 16 сентября около 05.30 на 25 километре трассы Липецк – Елец возле села Частая Дубрава Липецкого района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Мазда». В аварии погибли три человека - водитель и пассажирка «Лады Калина» и их ребенок.

Как рассказала GOROD48 сестра погибшего водителя Елена, в результате ДТП не сохранились записи с видеорегистраторов обоих автомобилей. Поэтому теперь сложно установить все обстоятельства столкновения.

- Возможно, у кого-нибудь остались записи видеорегистратора, или у кого-то на глазах произошло это ДТП, - говорит Елена. - Заранее благодарим! Связь можно держать или в социальной сети через личные сообщения или позвонить по телефону 8 917 773 55 71.

Выяснилось, что семья ехала в гости. Погибший водитель из Башкирии, а его супруга из Республики Беларусь. К ее родственникам семья и направлялась.
114
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пожилой велосипедист попал под колеса «Лады»
#авария #ДТП
Пожилой велосипедист попал под колеса «Лады»

сегодня, 08:55

Происшествия
Смертельную аварию на Ангарской зафиксировал регистратор
#дтп #видерегистратор
11
Смертельную аварию на Ангарской зафиксировал регистратор

вчера, 20:23

Происшествия
Тракторы без техосмотра и водители без прав разъезжают по дорогам региона
#проверка #трактор
6
Тракторы без техосмотра и водители без прав разъезжают по дорогам региона

вчера, 18:23

Происшествия
Упавшее дерево перегородило дорогу в Липецке
#упавшее дерево
1
Упавшее дерево перегородило дорогу в Липецке

вчера, 18:03

Происшествия
Утром на проспекте Победы сбили девушку
#авария #ДТП
1
Утром на проспекте Победы сбили девушку

вчера, 17:08

Происшествия
На трассе Липецк-Усмань тройное столкновение
#авария #ДТП
10
На трассе Липецк-Усмань тройное столкновение

вчера, 16:21

Происшествия