Тракторы без техосмотра и водители без прав разъезжают по дорогам региона

Масса нарушений выявлена в Липецкой области в ходе операции «Трактор».

На территории Липецкой области проходит операция «Трактор», направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. К участию в операции постоянно привлекаются сотрудники подразделений УГИБДД, службы судебных приставов, налоговой, миграционной служб и иных заинтересованных органов, сообщает Госинспекция по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники Липецкой области.

За две недели операции были выявлены 24 единицы, эксплуатировавшийся с неисправностями нарушающими требования охраны окружающей среды, 14 единиц не были зарегистрированы в установленном порядке, 67 машин эксплуатировались с истекшим свидетельством о прохождении технического осмотра, 5 машин не имели государственного регистрационного знака на кузове, 37 машин управлялись лицами, не имевшими удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

За это непродолжительное время уже 187 лиц привлечены к административной ответственности, из них 28 должностных лица и 2 организации. Сумма наложенных штрафов за административные правонарушения достигла более 138 тысяч рублей.