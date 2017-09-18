Происшествия

20 минут назад

Тракторы без техосмотра и водители без прав разъезжают по дорогам региона

175
#проверка #трактор #
Тракторы без техосмотра и водители без прав разъезжают по дорогам региона

Масса нарушений выявлена в Липецкой области в ходе операции «Трактор».

На территории Липецкой области проходит операция «Трактор», направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. К участию в операции постоянно привлекаются сотрудники подразделений УГИБДД, службы судебных приставов, налоговой, миграционной служб и иных заинтересованных органов, сообщает Госинспекция по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники Липецкой области.

За две недели операции были выявлены 24 единицы, эксплуатировавшийся с неисправностями нарушающими требования охраны окружающей среды, 14 единиц не были зарегистрированы в установленном порядке, 67 машин эксплуатировались с истекшим свидетельством о прохождении технического осмотра, 5 машин не имели государственного регистрационного знака на кузове, 37 машин управлялись лицами, не имевшими удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

За это непродолжительное время уже 187 лиц привлечены к административной ответственности, из них 28 должностных лица и 2 организации. Сумма наложенных штрафов за административные правонарушения достигла более 138 тысяч рублей.

 

175
#проверка #трактор #

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Упавшее дерево перегородило дорогу в Липецке
#упавшее дерево
Упавшее дерево перегородило дорогу в Липецке

40 минут назад

Происшествия
Утром на проспекте Победы сбили девушку
#авария #ДТП
1
Утром на проспекте Победы сбили девушку

сегодня, 17:08

Происшествия
На трассе Липецк-Усмань тройное столкновение
#авария #ДТП
6
На трассе Липецк-Усмань тройное столкновение

сегодня, 16:21

Происшествия
Липчанин убил мать ударом ножа
#убийство
11
Липчанин убил мать ударом ножа

сегодня, 14:46

Происшествия
В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево
#дтп
5
В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево

сегодня, 14:34

Происшествия
Авария с участием пьяного водителя маршрутки попала на видео
#ДТП #автобус
34
Авария с участием пьяного водителя маршрутки попала на видео

сегодня, 12:52

Происшествия