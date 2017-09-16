Погода в Липецке

сегодня, 11:13

Юго-восточный ветер принесет тепло до +26

538
#тепло
Юго-восточный ветер принесет тепло до +26

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. 

Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 21-26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 22-24 тепла. 

День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.

538
#тепло

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