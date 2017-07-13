В Становом наказали силача-похитителя телят

Мужчина обокрал две организации.

Становлянский районный суд вынес приговор по обвинению в краже трех телят. На скамье подсудимых оказался аппаратчик обработки зерна.



Суд установил, что мужчина совершил преступления отношении двух организаций. Со двора молочно-товарной фермы ОАО имени Лермонтова мужчина на руках вынес теленка, оцененного позже в 8 494 рубля. Животноводческая ферма «Чернолес» из-за преступления подсудимого лишилась сразу двух голов скота. Мужчина, опять же руках, вынес с территории предприятия двух живых телят, один из которых массой 62,4 кг, второй массой 45,8 кг, стоимостью 200 рублей за 1 кг живого веса, на общую сумму 21 640 рублей. В суде аппаратчик обработки зерна свою вину признал. Суд учел положительные характеристики на мужчину и его раскаяние.



Похититель телят приговорен к наказанию в виде исправительных работ на два года. В течение этого срока 10% его заработка будут уходить в пользу государства. Двух телят удалось вернуть в «Чернолес».