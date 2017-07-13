Происшествия

10 минут назад

В Становом наказали силача-похитителя телят

79
#кража #суд #приговор
В Становом наказали силача-похитителя телят

Мужчина обокрал две организации.

Становлянский районный суд вынес приговор по обвинению в краже трех телят. На скамье подсудимых оказался аппаратчик обработки зерна.

Суд установил, что мужчина совершил преступления отношении двух организаций. Со двора молочно-товарной фермы ОАО имени Лермонтова мужчина на руках вынес теленка, оцененного позже в 8 494 рубля. Животноводческая ферма «Чернолес» из-за преступления подсудимого лишилась сразу двух голов скота. Мужчина, опять же руках, вынес с территории предприятия двух живых телят, один из которых массой 62,4 кг, второй массой 45,8 кг, стоимостью 200 рублей за 1 кг живого веса, на общую сумму 21 640 рублей. В суде аппаратчик обработки зерна свою вину признал. Суд учел положительные характеристики на мужчину и его раскаяние.

Похититель телят приговорен к наказанию в виде исправительных работ на два года. В течение этого срока 10% его заработка будут уходить в пользу государства. Двух телят удалось вернуть в «Чернолес».
79
#кража #суд #приговор

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке огласили приговор по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге
#Росагролизинг #афера
5
В Липецке огласили приговор по делу о масштабных хищениях в Росагролизинге

55 минут назад

Происшествия
Житель области изрезавший соседей из-за собаки предстанет перед судом
#убийство
2
Житель области изрезавший соседей из-за собаки предстанет перед судом

сегодня, 14:00

Происшествия
За полгода по номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений
#вызов #ЧП
1
За полгода по номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений

сегодня, 13:20

Происшествия
Пропавшая в Липецке девочка найдена
#пропавшие без вести
5
Пропавшая в Липецке девочка найдена

сегодня, 13:02

Происшествия
Карточная игра закончилась убийством
#убийство
1
Карточная игра закончилась убийством

сегодня, 12:55

Происшествия
Водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину
#авария #ДТП
9
Водитель «Ниссана» насмерть сбил 45-летнюю женщину

сегодня, 09:39

Происшествия