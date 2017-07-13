В Ельце неправильно торговали успокоительным для котов

Препараты продавали без лицензии.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по обращению елецкой прокуратуры о торговле ветеринарными препаратами без лицензии в елецком зоомагазине.



Как указано в решении суда, в апреле в ходе проверки была установлена реализация ветлекарств без разрешения. В магазине на улице Коммунаров потребителям предлагали успокоительное для котов «Кот Баюн», настой «Котэрвин».



Арбитражный суд посчитал, что требование прокурора о привлечении владельца магазина к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, подлежит удовлетворению.



Суд наказал предпринимателя предупреждением.