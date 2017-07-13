За полгода по номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений

В этом году построение системы–112 в Липецкой области будет завершено.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в первом полугодии по единому номеру «112» поступило более 210 тысяч обращений, что свидетельствует о росте его популярности у жителей области (в 2016 году в месяц поступало до 27 тысяч сообщений, в целом за прошлый год – 157 тысяч звонков, за 1 полугодие 2017 года – уже более 210 тысяч обращений граждан). При этом система 112 пока работает в режиме пилотной эксплуатации.



- Второй год в регионе осуществляет свою деятельность областное казённое учреждение «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области, - отмечают в управлении административных органов Липецкой области. - Его основная задача – обеспечение построения и бесперебойного функционирования в регионе системы–112, являющейся важнейшим государственным проектом, направленным на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия в целях сохранения жизни и здоровья граждан, уменьшения материального ущерба и минимизации иных последствий различных негативных ситуаций.



На территории Липецкой области завершается построение третьего, заключительного сегмента системы–112 и начинается подготовка к её государственным испытаниям.



В настоящее время к данной системе подключены дежурно-диспетчерские подразделения пожарно-спасательной службы и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, скорой медицинской помощи, дежурные смены полиции УМВД России по Липецкой области, служба «Антитеррор» УФСБ России по Липецкой области, диспетчеры АО «Газпром газораспределение Липецк». В текущем году построение системы–112 в Липецкой области будет завершено.

