Липчанке снизили в восемь раз штраф за торговлю контрафактом

Наказание смягчил суд.

Липецкий областной суд рассмотрел жалобу бизнес-леди на постановление Усманского районного суда. В первой инстанции женщину признали виновной в торговле контрафактом и наказали штрафом в 88 650 рублей.



Как установлено в суде, предпринимательница поставила торговлю подделками от «Adidas» и «Nike». Во время проверки магазина в торговой точке нашли 21 сумку, две толстовки, рюкзак, три ветровки, три футболки и 11 спортивных костюмов с признаками контрафакта. Позже эту версию подтвердили эксперты. Подделки изъяли, женщину обязали выплатить крупный штраф. В жалобе представитель бизнес-леди просил изменить сумму штрафа и назначить административное наказание не как должностному, а физическому лицу. Доказательством выступило то, что женщина по бумагам — наемный рабочий. Кроме того, нарушительница оказалась безработной, снимает жилье за 7 000 рублей в месяц, воспитывает ребенка одна и живет на пенсию в 4 077 рублей.



Суд принял эти обстоятельства во внимание и вынес новое решение. Женщине придется отдать за нарушение всего 10 000 рублей.