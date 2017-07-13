НЛМК Live

54 минуты назад

НЛМК подарит жителям Липецка яркое представление на набережной города

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#День города #День металлурга
НЛМК подарит жителям Липецка яркое представление на набережной города

Впервые в Липецке в День металлурга НЛМК организует «Флайборд-шоу». Яркое представление состоится 15 июля на набережной города.

Флайборд (от англ. Flyboard – летающая доска) – это вид экстремального спорта, полеты над водной поверхностью на специальной доске за счет реактивной силы подаваемого потока воды.

Для проведения первого в Липецке «Флайборд-шоу» НЛМК пригласил команду профессиональных флайбордистов, участников международных соревнований. Одновременно с представлением на реке Воронеж состоится парусная регата. Начало красочного шоу на воде в 17.00.

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#День города #День металлурга

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