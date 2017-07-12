Общество

16 минут назад

Завтра сокольский поселок на весь день останется без холодной воды

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#водоснабжение
Завтра сокольский поселок на весь день останется без холодной воды

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК" , в связи с производством работ по врезке водопровода 13 июля с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

площадь Константиновой 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4;

ул. Кутузова 1, 2, 3, 5;

ул. Ушинского 21а, 21, 23, 80, 82, 78, 76, 60, 58, 56, 54, 19, 9/2, 9/1, 9, 17/2, 17/1, 17Ю, 15/1, 15, 13, 11, 40, 30, 32, 26, 24, 28, 22, 20, 18, 43, 5а, 7, 16, 5, 14, 12, 10бЮ, 10в, 10а, 10, 8г, 8д, 8, 8/1, 6, 6а, 6б, 3, 6, 4, 1, 2, 1а, 2а; ул. Газина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 1а, 11, 13, 12, 14а;

ул. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7;

ул. Смыслова 1, 3, 4;

ул. Мамина- Сибиряка 2, 4, 1а;

ул. Пожарского, 1а; ул. Тамбовская 1, 6;

ул. Студеновская 193, 195, 197а, 182, 184, 184/3;

 ул. 40 лет Октября 41а, 39а, 43, 45, 47, 41, 39, 37, 37а, 35, 33, 33а, 31, 33б, 31б, 29, 239а, 27, 10а, 25, 23а, 23, 21б, 21, 19а, 15, 6, 13, 11, 7, 5, 3, 1а, 1, 4, 2; 

площадь Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, ¾, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1,;

ул. Франко 2, 3, 4, 6, 8;

ул. Курако 1, 1а, 2, 3;

ул. Челюскинцев 1, 2, 3, 4;

переулок Больничный 1, 2, 3, 4;

частный сектор: ул. Минина, ул. Пожарского, ул. Лавочкина, ул. Мешкова, ул. Франко, ул. Карбышева, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Васнецова, ул. Семена Тянь-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Богатырская, ул. Пирогова, ул. Брестская, ул. Хабарова, ул. Былинная, переулок Чугунный, переулок Ракетный, ул. Кочеткова, ул. Третьякова.

Подвоз воды: по заявкам жителей.
58
#водоснабжение

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