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Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»

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#фестиваль #туризм
Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»

В рамках праздника запустят фейерверки.

IV событийный туристический фестиваль сладкой жизни «Свеклушка-Сахарушка» пройдёт 5 августа на площади перед центром культуры села Хмелинец Задонского района Липецкой области. Как сообщает туристическо-информационный центр Задонского района, мероприятие продлится с 12 до 23 часов.

В полдень стартует работа народной ярмарки. Гостей ждут пешая экскурсия в усадебный дом помещика Викулина, выставка работ местных умельцев и мастер-классы, ярмарка украшений, гончарных изделий и вышивки, русские традиционные игры и развлечения для детей и взрослых. В рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучшее торговое место, презентация оригинальных блюд и напитков из свеклы по традиционным и старинным рецептам, соревнование для вокалистов, танцоров, поэтов, выступление самодеятельных и кукольных театров, показ традиционного, стилизованного и сценического русского костюма, авторских коллекций.

Праздник завершится салютом "Сахарные кристаллы". Запуск фейерверков намечен на 22 часа.
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#фестиваль #туризм

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