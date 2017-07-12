Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»

В рамках праздника запустят фейерверки.

IV событийный туристический фестиваль сладкой жизни «Свеклушка-Сахарушка» пройдёт 5 августа на площади перед центром культуры села Хмелинец Задонского района Липецкой области. Как сообщает туристическо-информационный центр Задонского района, мероприятие продлится с 12 до 23 часов.



В полдень стартует работа народной ярмарки. Гостей ждут пешая экскурсия в усадебный дом помещика Викулина, выставка работ местных умельцев и мастер-классы, ярмарка украшений, гончарных изделий и вышивки, русские традиционные игры и развлечения для детей и взрослых. В рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучшее торговое место, презентация оригинальных блюд и напитков из свеклы по традиционным и старинным рецептам, соревнование для вокалистов, танцоров, поэтов, выступление самодеятельных и кукольных театров, показ традиционного, стилизованного и сценического русского костюма, авторских коллекций.



Праздник завершится салютом "Сахарные кристаллы". Запуск фейерверков намечен на 22 часа.

