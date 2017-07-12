Из кранов липчан шла некачественная вода

Поставщика обязали устранить нарушение.

Добринский районный суд Липецкой области рассмотрел иск Роспотребнадзора в адрес ОГУП «Липецкоблводоканал» с требованием устранения нарушения прав потребителей. Причиной иска стала поставка воды сомнительного качества.



Как указано в документах суда, причиной внеплановой проверки качества воды стало обращение рядового потребителя. В ходе выезда в село Нижняя Матренка и последующей экспертизы отобранных образцов специалисты установили превышение содержания железа почти в три раза, наличие привкуса и постороннего запаха. Подача такого качества питьевой воды населению села Нижняя Матренка нарушила права потребителей. Согласно токсикологической характеристике вещества - железо относится к третьему классу опасности, и его употребление представляет опасность для здоровья. Избыток железа может провоцировать возникновение болезней кожи, слизистых оболочек и крови. Повышенные концентрации железа в воде придают ей неприятные органолептические свойства, металлический запах и привкус. Купание в такой воде может вызывать зуд и другие раздражения кожи. Длительное питьевое потребление воды с повышенным содержанием железа приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.



По фактам невыполнения требований законодательства в области защиты прав потребителей Областное государственное унитарное предприятие «Липецкий областной водоканал» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей по ст. 14.4 ч.1 КоАП РФ. ОГУП «Липецкоблводоканал» исковые требования признал в полном объеме.



Суд признал противоправными действия ОГУП «Липецкоблводоканал» выразившиеся в нарушении условий договора холодного водоснабжения по подаче абонентам холодной воды неустановленного качества. Предприятие обязали наладить подачу качественного ресурса, в том числе с вариантом поиска новой артезианской скважины.