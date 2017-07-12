Общество
57 минут назад
Липчанам предлагают танцевать во дворах
3 202
В городе предлагают возродить танцплощадки.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Ангелина Силантьева предложила идею о возрождении во дворах Липецка танцевальных площадок. По мнению автора инициативы, это поможет людям познакомиться и лучше узнать друг друга.
- Некоторое время назад в городах было множество открытых танцевальных площадок, на которых танцевали люди всех возрастов. Сегодня во дворах не танцует и не поёт практически никто. Идея в том, чтобы современные жители нашего региона, любого возраста, предпочитали проводить своё свободное время на дворовых танцевальных вечерах с классической и традиционной музыкой, занимались танцами для улучшения своего здоровья и для культурного общения друг с другом. И семейные пары, и люди старшего возраста, в частности ветераны и пенсионеры, должны иметь возможность потанцевать у себя во дворе свои любимые танцы и пообщаться. Танцевальные вечера должны возродить своё значение для жителей и гостей нашего региона, как основного места для встреч, знакомств и общения, - считает автор идеи.
Предложение о возрождении танцплощадок во дворах Липецка будет находиться на стадии народного голосования до 10 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Некоторое время назад в городах было множество открытых танцевальных площадок, на которых танцевали люди всех возрастов. Сегодня во дворах не танцует и не поёт практически никто. Идея в том, чтобы современные жители нашего региона, любого возраста, предпочитали проводить своё свободное время на дворовых танцевальных вечерах с классической и традиционной музыкой, занимались танцами для улучшения своего здоровья и для культурного общения друг с другом. И семейные пары, и люди старшего возраста, в частности ветераны и пенсионеры, должны иметь возможность потанцевать у себя во дворе свои любимые танцы и пообщаться. Танцевальные вечера должны возродить своё значение для жителей и гостей нашего региона, как основного места для встреч, знакомств и общения, - считает автор идеи.
Предложение о возрождении танцплощадок во дворах Липецка будет находиться на стадии народного голосования до 10 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
3 202
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