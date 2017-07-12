Общество

57 минут назад

Липчанам предлагают танцевать во дворах

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#идея #танцы #предложение
Липчанам предлагают танцевать во дворах

В городе предлагают возродить танцплощадки.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Ангелина Силантьева предложила идею о возрождении во дворах Липецка танцевальных площадок. По мнению автора инициативы, это поможет людям познакомиться и лучше узнать друг друга.

- Некоторое время назад в городах было множество открытых танцевальных площадок, на которых танцевали люди всех возрастов. Сегодня во дворах не танцует и не поёт практически никто. Идея в том, чтобы современные жители нашего региона, любого возраста, предпочитали проводить своё свободное время на дворовых танцевальных вечерах с классической и традиционной музыкой, занимались танцами для улучшения своего здоровья и для культурного общения друг с другом. И семейные пары, и люди старшего возраста, в частности ветераны и пенсионеры, должны иметь возможность потанцевать у себя во дворе свои любимые танцы и пообщаться. Танцевальные вечера должны возродить своё значение для жителей и гостей нашего региона, как основного места для встреч, знакомств и общения, - считает автор идеи.

Предложение о возрождении танцплощадок во дворах Липецка будет находиться на стадии народного голосования до 10 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
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#идея #танцы #предложение

Комментарии (3)

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Старый пердун

3 минуты назад
Танцевать?!!!от хорошей жизни чтоли ?под будку путлера !!!???
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Я

40 минут назад
Что-то не припомню танцплощадок во дворах. Катки были, агитплощадки со сценой были, а вот про танцплощадки Ангелине явно привиделось.
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Пенсионер

44 минуты назад
Идея отличная, но танцплощадки лучше организовать в каждом парке г. Липецка.
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