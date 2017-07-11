Культура

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Дню района посвятят выставку лирических пейзажей и алмазной мозаики

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#выставка #музей
Дню района посвятят выставку лирических пейзажей и алмазной мозаики

В филиале художественного музея - новая выставка.

15 июля в филиале Липецкого облатсного художественного музея «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» откроется выставка 
«С искусством по жизни», посвящённая Дню Лев-Толстовского района.

Как сообщает Липецкий областной художественный музей, на выставке, посвященной Дню Лев-Толстовского района, будут представлены лирические пейзажи Лидии  Снитко, а также работы, выполненные в технике алмазной мозаики, вышивка крестом и бисером Елены Полянской.

По образованию медицинский работник, Лидия Снитко много лет назад увлеклась живописью. Ее любимый жанр — лирические пейзажи средней полосы России.

Елена Полянская всё своё свободное время посвящает изготовлению разнообразных украшений интерьера.

Лидия Снитко и Елена Полянская не раз становились участницами областных и районных мероприятий, имеют дипломы и грамоты. Их работы впечатляют, их хочется рассматривать снова и снова.

Фото  lokg.ru

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#выставка #музей

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