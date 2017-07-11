сегодня, 11:38
Дню района посвятят выставку лирических пейзажей и алмазной мозаики
В филиале художественного музея - новая выставка.
«С искусством по жизни», посвящённая Дню Лев-Толстовского района.
Как сообщает Липецкий областной художественный музей, на выставке, посвященной Дню Лев-Толстовского района, будут представлены лирические пейзажи Лидии Снитко, а также работы, выполненные в технике алмазной мозаики, вышивка крестом и бисером Елены Полянской.
По образованию медицинский работник, Лидия Снитко много лет назад увлеклась живописью. Ее любимый жанр — лирические пейзажи средней полосы России.
Елена Полянская всё своё свободное время посвящает изготовлению разнообразных украшений интерьера.
Лидия Снитко и Елена Полянская не раз становились участницами областных и районных мероприятий, имеют дипломы и грамоты. Их работы впечатляют, их хочется рассматривать снова и снова.
Фото lokg.ru