Дню района посвятят выставку лирических пейзажей и алмазной мозаики

В филиале художественного музея - новая выставка.

15 июля в филиале Липецкого облатсного художественного музея «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» откроется выставка

«С искусством по жизни», посвящённая Дню Лев-Толстовского района.



Как сообщает Липецкий областной художественный музей, на выставке, посвященной Дню Лев-Толстовского района, будут представлены лирические пейзажи Лидии Снитко, а также работы, выполненные в технике алмазной мозаики, вышивка крестом и бисером Елены Полянской.

По образованию медицинский работник, Лидия Снитко много лет назад увлеклась живописью. Ее любимый жанр — лирические пейзажи средней полосы России.

Елена Полянская всё своё свободное время посвящает изготовлению разнообразных украшений интерьера.

Лидия Снитко и Елена Полянская не раз становились участницами областных и районных мероприятий, имеют дипломы и грамоты. Их работы впечатляют, их хочется рассматривать снова и снова.

Фото lokg.ru