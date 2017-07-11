Общество

сегодня, 10:30

Цена насосной станции для перекачки фекалий в Липецке выросла в цене вдвое

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#Благоустройство

В Липецке повторяется питерская история.

Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета было много воды. 

Так, на комиссии рассмотрели реакцию мэрии на обращение депутата горсовета Веры Урываевой, которая уже больше года бьётся за то, чтобы на улице Верхняя в её округе наконец-то заработала система водоотведения. Стоки загрязняют расположенный по соседству с жилыми домами овраг. Кроме того, жители улицы от безысходности незаконно подключаются к недостроенному канализационному коллектору. 

В ходе разбирательств с мэрией депутат одержала победу. Так, заместитель председателя департамента ЖКХ Вячеслав Коретников сообщил, что на реализацию планов строительства насосной станции в районе дома 48 мэрия выделила 9,5 млн рублей. Чиновник сообщил, что торги на этот объект проведены, и что до 30 ноября его построят и введут в эксплуатацию.

- Меня удивляет цена работ. Год назад смета на достройку коллектора и насосной станции составляла 5 миллионов рублей. Почему цена выросла почти вдвое? - изумилась депутат Вера Урываева.

Представитель АО "ЛГЭК" ответил не задумываясь: подорожало само оборудование насосной станции. 

Итак, Липецк пошёл по пути Санкт-Петербурга, где цена строительства футбольного стадиона выросла по ходу реализации обьекта в несколько раз. Причина удорожания завершения строительства канализационной станции, кажется, в том, что в процессе подготовки проектно-сметной документации рядом со ЛГЭКом появился ещё один заказчик - ОГУП "Липецкий областной водоканал".

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#Благоустройство

Комментарии (2)

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19 минут назад
Тербунская мафия сильна !!!
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гость

40 минут назад
Цена в цене!..........................Зачёт ! А по теме - ох и непростое это дело - делать бабки из говна. И это не итоговая сумма. Стоимость продукта ( к переработке) всё возрастает. Из него столько можно всего понаделать. И хлеб , и масло , и мясо, наверное.Тут подход нужен комплексный, пространный, ООЗ можно создать, кластеры. Диверсификацию применить, при случае. Технопарк - это обязательно.
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