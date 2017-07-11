В Тербунском районе погиб водитель «ВАЗа»

После удара о столб, машина превратилась в груду железа

В понедельник, на 49 км. автодороги Хлевное-Тербуны, 50-летний житель села Михайловка, управляя автомобилем ВАЗ-21043, не справился с управлением и допустил столкновение с опорой освещения.



От полученных ранений водитель скончался на месте происшествия. В момент ДТП он был в автомобиле один, сообщили в администрации Тербунского района.