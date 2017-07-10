Общество
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Липецкая вечЁрка: проверка губернатора, поиски Татьяны и убийство любовника
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 10 июля.
Больше всего внимания липчане уделили истории про внезапную инспекцию укладки плитки на Советской губернатором. Олег Королёв приехал без свиты и поговорил с рабочими.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость вызволенную из заточения старушку Зинаиду Ермакову. Пенсионерка теперь в больнице, а правоохранительные органы до сих пор не могут найти некую Татьяну, которую Ермакова называет дочерью.
Активный отклик получила заметка про ДТП в Добром. Как рассказывают очевидцы, на пешеходном переходе женщина на автомобиле «Дэу Нексия» чуть не сбила отца с ребенком. Малыш успел перейти дорогу, а вот отца она задела бампером.
Живое обсуждение развернулось по поводу убийства при странных обстоятельствах. По версии следствия, вечером 8 июля 2017 года подозреваемая, находясь в квартире жилого дома по улице Гагарина, в ходе конфликта с сожителем нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. Подозреваемая задержана и в ходе допроса призналась в содеянном, выдвинув версию о самообороне.
Тем временем больше всего положительных откликов у липчан сегодня вызвала заметка про вора-сладкоежку. Молодой человек украл 180 плиток шоколада.
Больше всего внимания липчане уделили истории про внезапную инспекцию укладки плитки на Советской губернатором. Олег Королёв приехал без свиты и поговорил с рабочими.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость вызволенную из заточения старушку Зинаиду Ермакову. Пенсионерка теперь в больнице, а правоохранительные органы до сих пор не могут найти некую Татьяну, которую Ермакова называет дочерью.
Активный отклик получила заметка про ДТП в Добром. Как рассказывают очевидцы, на пешеходном переходе женщина на автомобиле «Дэу Нексия» чуть не сбила отца с ребенком. Малыш успел перейти дорогу, а вот отца она задела бампером.
Живое обсуждение развернулось по поводу убийства при странных обстоятельствах. По версии следствия, вечером 8 июля 2017 года подозреваемая, находясь в квартире жилого дома по улице Гагарина, в ходе конфликта с сожителем нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. Подозреваемая задержана и в ходе допроса призналась в содеянном, выдвинув версию о самообороне.
Тем временем больше всего положительных откликов у липчан сегодня вызвала заметка про вора-сладкоежку. Молодой человек украл 180 плиток шоколада.
Полина Романова