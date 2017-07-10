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22 минуты назад

В Липецке нашли самого сладкого вора

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#кража #приговор #шоколад
В Липецке нашли самого сладкого вора

Юноша украл 180 плиток шоколада.

Мировой суд СУ №21 Советского района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого за кражу учащегося. Молодой человек снова предстал перед законом за похищение чужого имущества - ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Первый эпизод кражи относится к 21 декабря. Молодой липчанин зашел в местный универсам и направился в отдел шоколада. Там он похитил сто плиток шоколада. Общий вес кражи сладкого составил 10 кг. Вместе с этим воришка вынес из магазина кофе почти на 5 000 рублей. Все похищенное он спокойно унес в рюкзаке. Ущерб торговой точки составил 8 890 рублей.

На вторую кражу юноша пошел на следующий день. И снова его выбор пал на шоколад. На этот раз молодой человек хотел украсть 80 плиток лакомства на 3 863 рубля , но его задержали на выходе из торгового зала.

Суд признал липчанина виновным и приговорил его в общей сложности к 260 часам обязательных работ. В магазин удалось вернуть только часть похищенного.
183
#кража #приговор #шоколад

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