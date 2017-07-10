Общество

4 минуты назад

«Ищут пожарные, ищет милиция...»

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«Ищут пожарные, ищет милиция...»

Правоохранительные органы не могут отыскать некую Татьяну, которая держала за замком 75-летнюю женщину.

На минувшей неделе много шума наделала история о том, как депутат Липецкого областного Совета Андрей Трофименков вызволил из неволи 75-летнюю женщину: замкнутая на висячий замок в комнатке общежития Зинаида Ермакова лежала на вонючем от мочи полу (перед ней валялась упаковка сосисок и стояла каша в пластиковом контейнере).

Пенсионерка теперь в больнице, а правоохранительные органы до сих пор не могут найти некую Татьяну, которую Ермакова называет дочерью.

- Нам известно, что некая женщина приходила в больницу, справлялась о здоровье привезенной из общежития старушки. Полиция разыскивает эту женщину, но пока не может ее найти. Известно лишь, что комната в общежитии, где в антисанитарных условиях находилась Ермакова, является муниципальной собственностью, - сообщили GOROD48 в полиции.

На депутата Андрея Трофименкова в соцсетях вышла липчанка Вера Клокова. Женщина рассказала, что ей известно о Зинаиде Ермаковой со слов ее родственников, работающих на Центральном рынке.

- В свое время эта женщина работала в ресторане. У нее была однокомнатная квартира. Уже будучи пенсионеркой, Зинаида Григорьевна продала жилье и уехала к родственникам в Украину. Через какое-то время она вернулась в Липецк и стала бомжевать. Ее хорошо знают на Центральном рынке. Она попрошайничала, выпрашивала одежду и еду.

По словам Веры Клоковой, у бабульки нет родных детей и нет родственников в Липецке. Опекать ее по доброте душевной взялась некая Татьяна, которая работает продавцом на рынке. Женщина помогла Ермаковой восстановить паспорт, подыскала ей комнату в общежитии.

- Татяяна - большой доброты человек. Только благодаря ей бабушка выжила, - резюмировала Вера Клокова.

Кстати, полиция намерена предъявить Татьяне обвинение в срыве пломб с дверей комнаты общежития по улице адмирала Макарова, 4 после того, как «скорая помощь» отвезла в больницу ее подопечную. 

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