Убившая сожителя утверждает, что оборонялась

В Грязях возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в смерти сожителя

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, вечером 8 июля 2017 года подозреваемая, находясь в квартире жилого дома по улице Гагарина, в ходе конфликта с сожителем нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения 32-летний мужчина скончался. Прибывшая бригада «скорой медицинской помощи» констатировала смерть потерпевшего.



Подозреваемая задержана и в ходе допроса призналась в содеянном, выдвинув версию о самообороне. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. По его результатам действиям подозреваемой будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

