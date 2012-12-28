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сегодня, 12:59
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Руководитель ДК «Рудничный» возглавит городской департамент культуры и туризма

В 2023-м году Ксения Белышева вошла в десятку победителей городской акции «Трудовая слава молодёжи Липецка».

Директор Муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры «Рудничный» Ксения Белышева стала победителем конкурса-испытания на замещение должности председателя департамента культуры и туризма администрации Липецка. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

В 2023-м году Ксения Белышева вошла в десятку победителей городской акции «Трудовая слава молодёжи Липецка». 25 декабря того же года праздник «День города Липецка на Зеленом острове — 2023», организатором которого выступил ДК «Рудничный» получило молодёжную премию общественного признания.

В конкурсе на должность председателя департамента  Ксении Белышевой оппонировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОБУДО «Детская художественная школа имени Василия Ивановича Сурикова» Оксана Бахаева, которая включена в кадровый резерв на эту должность.
ДК «Рудничный»
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Дайте 2
7 минут назад
То есть она лучше всех трудилась в Липецке ? О как ! Завод и крановщицы НЛМК в шоке !
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Гойя
18 минут назад
Почему так принципиально демобилизованных не назначают, наверное бояться конкуренции
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Паралельный мир
30 минут назад
городской акции «Трудовая слава молодёжи Липецка» , молодёжную премию общественного признания.
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002
37 минут назад
Какие-то не ведомые силы продвигают девушку!
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Народ
55 минут назад
"И нашим и вашим и споем и спляшем!"
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