Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Общество
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сегодня, 12:59
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Руководитель ДК «Рудничный» возглавит городской департамент культуры и туризма
В 2023-м году Ксения Белышева вошла в десятку победителей городской акции «Трудовая слава молодёжи Липецка».
В 2023-м году Ксения Белышева вошла в десятку победителей городской акции «Трудовая слава молодёжи Липецка». 25 декабря того же года праздник «День города Липецка на Зеленом острове — 2023», организатором которого выступил ДК «Рудничный» получило молодёжную премию общественного признания.
В конкурсе на должность председателя департамента Ксении Белышевой оппонировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОБУДО «Детская художественная школа имени Василия Ивановича Сурикова» Оксана Бахаева, которая включена в кадровый резерв на эту должность.
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