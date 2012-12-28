Руководитель ДК «Рудничный» возглавит городской департамент культуры и туризма

В 2023-м году Ксения Белышева вошла в десятку победителей городской акции «Трудовая слава молодёжи Липецка».



Директор Муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры «Рудничный» Ксения Белышева стала победителем конкурса-испытания на замещение должности председателя департамента культуры и туризма администрации Липецка. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.В 2023-м году Ксения Белышева вошла в десятку победителей городской акции «Трудовая слава молодёжи Липецка». 25 декабря того же года праздник «День города Липецка на Зеленом острове — 2023», организатором которого выступил ДК «Рудничный» получило молодёжную премию общественного признания.В конкурсе на должность председателя департамента Ксении Белышевой оппонировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОБУДО «Детская художественная школа имени Василия Ивановича Сурикова» Оксана Бахаева, которая включена в кадровый резерв на эту должность.