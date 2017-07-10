Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром

А ещё - обилием центров кредитования.

Сегодня председатель департамента экономического развития мэрии Екатерина Белокопытова презентовала главе города Инвестиционный паспорт Липецка.



Екатерина Белокопытова анонсировала проект как необходимость дать понимание потенциальным инвесторам того, во что они головы вложить свои средства.



Сам доклад был крайне лаконичным. Чиновница сообщила, что в Липецке выпускают 31% всех российских холодильников и 28% стиральных машин, выплавляют 23,7 % всего чугуна и 17% всей стали. И если объём промышленного производства в Липецке в 2015 году составлял 419 млрд рублей, то в 2016-м вырос на 25 миллиардов.



- Этими достижениями надо гордиться, - сказала председатель департамента.



Крайне интересно потенциальным инвесторам будет узнать, что 89% горожан - русские, а вторая по численности прослойка населения с долей 0,6% - армяне. Что в Липецке есть современный перинатальный центр. Что у липчан - высокие зарплаты и низкая безработица. И что в городе - 13 вузов (о качестве образования в них не было сказано ни слова, а между тем иностранные инвесторы для работы на предприятиях в ОЭЗ "Липецк" не могут найти в вузах города химиков, физиков, технологов).



В обьемном Паспорте написано о том, что в Липецке есть бизнес-инкубатор, индустриальный парк и бюджетное учреждение "Технопарк-Липецк", а кредиты можно получить в областном фонде поддержки малого и среднего бизнеса (до двух миллионов рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства).



Также в Паспорте нашлось место для уже реализуемых или готовых к реализации проектов. В числе последних - обьездная дорога в районе улицы Маяковского ценой в полмиллиона или создание кластера "Липецкие курорты" обсчитанной стоимостью в 1,2 миллиарда. Самым дорогим проектом инвестирования является переход школ на односменный режим работы - на строительство новых образовательных учреждений мэрии нужны 5,8 млрд рублей. Самый же недорогой инвестпроект - автоматических велопарковок - требует до 40 тысяч рублей.





