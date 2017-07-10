Культура

37 минут назад

День семьи, любви и верности продолжат отмечать до 14 июля

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#День города #День семьи
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День семьи, любви и верности продолжат отмечать до 14 июля

12, 14 и 16 июля в жилом районе Сырский Рудник пройдет серия праздничных мероприятий.

12, 14 и 16 июля  Дом культуры «Рудничный» приготовил для жителей и гостей Липецка праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города Липецка.

12 июля в 16.30 на концертной площадке по адресу ул. Московская д. 111, состоится праздничное мероприятие посвящённого подведению итогов Городского конкурса «Липецкий дворик – 2017» в Советском округе.

В 16.30 там начнётся детская игровая программа. С 17.00 до 18.00 пройдёт торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Липецкий дворик- 2017»  и праздничный концерт. В 18.00 состоится выступление ансамбля народной песни «Зень.

14 июля в 18.00 на концертной площадке по адресу пер. Рудный д. 13 в рамках Дня города и Дня семьи, любви и верности состоится праздничное мероприятие «Свадебные юбилеи». В программе праздника, который начнётся в 18.00, чествование супружеских пар, проживших вместе от 25 до 50 лет, концерт ВИА «Визит».

16 июля в жилом районе Сырский Рудник состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню металлурга «Счастливый, поющий и танцующий город». Творческие коллективы  подготовили насыщенную программу:

В 18:00 начнёт работу танцевальный павильон ДК «Рудничный» и стартует детская игровая программа «Счастливый город». Также намечены конкурс рисунков на асфальте, викторины, игры, эстафеты, шоу мыльных пузырей

В 19:00 на площади ДК «Рудничный» стартует праздничная концертная программа «Поющий город», в которую вошли выступление творческих коллективов и солистов ДК «Рудничный», в числе которых студия эстрадной песни «Тоника», студия восточного танца «Клеопатра», студия современного танца «Экстрим», цирковая студия "Альянс", солисты  Липецка

В 21:00 состоится праздничный фейерверк. В 21:05 продолжится танцевальная программа «Танцующий город».
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#День города #День семьи
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