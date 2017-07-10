Происшествия

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Липчанин попал в массовое ДТП в Воронежской области

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#ДТП #авария
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Липчанин попал в массовое ДТП в Воронежской области

Столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, накануне в Богучарском районе Воронежской области в 10 часов  на 760-м километре автодороги М-4 Дон 28-летний водитель автомобиля «Хонда Интегро», житель Пермского края, двигаясь со стороны  Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с автомобилем «Рено Клио» под управлением 67-летнего жителя Московской области, после чего «Рено»  столкнулся с автомобилем «Шевроле Лачетти». За рулем последнего  находился 29-летний житель Липецкой области. 

В свою очередь «Шевроле Лачетти» столкнулся с автомобилем «Опель Астра»под управлением  47-летнего жителя Ставропольского края. В результате ДТП погибла  63-летняя пассажирка «Рено Клио». Серьезные травмы получил водитель «Рено Клио». Травмированы водитель «Хонды»  и его 28-летний пассажир. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

668
#ДТП #авария
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