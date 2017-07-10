Липчанин попал в массовое ДТП в Воронежской области

Столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, накануне в Богучарском районе Воронежской области в 10 часов на 760-м километре автодороги М-4 Дон 28-летний водитель автомобиля «Хонда Интегро», житель Пермского края, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с автомобилем «Рено Клио» под управлением 67-летнего жителя Московской области, после чего «Рено» столкнулся с автомобилем «Шевроле Лачетти». За рулем последнего находился 29-летний житель Липецкой области.

В свою очередь «Шевроле Лачетти» столкнулся с автомобилем «Опель Астра»под управлением 47-летнего жителя Ставропольского края. В результате ДТП погибла 63-летняя пассажирка «Рено Клио». Серьезные травмы получил водитель «Рено Клио». Травмированы водитель «Хонды» и его 28-летний пассажир. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.