На юго-западе Липецка воруют решетки ливневой канализации

В минувшие выходные ловушки на дорогах появились на улицах Белана и Свиридова.

В минувшие выходные корреспондент GOROD48 обнаружил открытыми дождеприемники ливневой канализации на улице Свиридова напротив строящегося дома №14 и во дворе дома №11 по улице Белана. В первом случае в ловушку может угодить автомобилист, во втором - ребенок.



- Спасибо, записал! - отреагировал на звонок главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов, который, правда, проигнорировал вопрос о том, сколько таких люков остаются открытыми.



По словам директора МУ "РСДП" Романа Нижегородова, в год в Липецке крадут до 40 люков. В этом году муниципальное предприятие после предписаний управления главного смотрителя уже восстановило взамен сворованных или поломанных 14 решеток-дождеприемников.

