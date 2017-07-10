Происшествия

47 минут назад

На юго-западе Липецка воруют решетки ливневой канализации

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#кража #благоустройство
На юго-западе Липецка воруют решетки ливневой канализации

В минувшие выходные ловушки на дорогах появились на улицах Белана и Свиридова.

В минувшие выходные корреспондент GOROD48 обнаружил открытыми дождеприемники ливневой канализации на улице Свиридова напротив строящегося дома №14 и во дворе дома №11 по улице Белана. В первом случае в ловушку может угодить автомобилист, во втором - ребенок.

- Спасибо, записал! - отреагировал на звонок главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов, который, правда, проигнорировал вопрос о том, сколько таких люков остаются открытыми.

По словам директора МУ "РСДП" Романа Нижегородова, в год в Липецке крадут до 40 люков. В этом году муниципальное предприятие после предписаний управления главного смотрителя уже восстановило взамен сворованных или поломанных 14 решеток-дождеприемников.
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#кража #благоустройство

Комментарии (2)

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Федор

8 минут назад
Ноу проблем, заткнут бетонными затычками, как колодцы.
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Беляев

18 минут назад
Заметил утром 9 июля ул. Шерстобитова, д. 22 (28 мкр-н), у второго подъезда на дороге отсутствует решетка-дождеприемник, у первого подъезда, на тротуаре, отсутствует круглый канализационный люк.
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