В Липецкую область на один день придет классическое лето

Завтрашний день, 11 июля порадует теплой солнечной погодой, без осадков. В последующие двое суток будет тепло, но с приближением атмосферного фронта с запада ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек., температура ночью 9-14 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 22-27 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 7 градусов тепла.