В Добринке сгорели надворные постройки

В 15:59 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании надворных построек в Добринке, ул. Ленинская, 15.



К месту пожара выехали 1 отделение 18 ПСЧ, 1 отделение 2 ОПСП, ДПД (2 чел). Огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.