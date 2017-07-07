Общество

сегодня, 19:47

У торговцев-нелегалов конфисковали 600 кг фруктов

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На дворе июль, и на спецхранилища отправляют все большее число товара.

6 и7 июля было выявлено 10 случаев осуществления деятельности по продаже товаров, вне розничных рынков. Нарушителей ловили на улице Космонавтов, Меркулова, проспекте Победы, 15-м микрорайоне.

Материалы в отношении нарушителей будут направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Кроме того, товар, который реализовывался в вышеуказанных торговых точках, из оборота изъят и направлен на хранение. На склад отправилось более 600 кг. овощей и фруктов.


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Комментарии (1)

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гость

22 минуты назад
Надо запретить торговлю нка площади мира НЛМК где стетафор овощами и фруктами УБРАТЬ ИХ. НА. РЫНОК МЕШАЮТ ПЕШИХОДАМ
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