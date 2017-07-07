У торговцев-нелегалов конфисковали 600 кг фруктов

На дворе июль, и на спецхранилища отправляют все большее число товара.

6 и7 июля было выявлено 10 случаев осуществления деятельности по продаже товаров, вне розничных рынков. Нарушителей ловили на улице Космонавтов, Меркулова, проспекте Победы, 15-м микрорайоне.



Материалы в отношении нарушителей будут направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Кроме того, товар, который реализовывался в вышеуказанных торговых точках, из оборота изъят и направлен на хранение. На склад отправилось более 600 кг. овощей и фруктов.





