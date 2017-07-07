Общество

сегодня, 15:50

В детском саду детишек кормили фальшивым маслом

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#Молоко. качество #Роспотребнадзор.
В детском саду детишек кормили фальшивым маслом

Всего за полгода забраковано 56 кг молочной продукции.

Во II квартале 2017 года сотрудниками Роспотребнадзора проведено 36 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации молока и молочной продукции. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб молока и молочной продукции.

Исследовано 875 проб молочной продукции, из них по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям 25 проб (2,9%), по физико-химическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям 18 проб (2,0%), в том числе по показателям идентификации (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги) исследовано 214 проб, из них не соответствуют гигиеническим требованиям 5 проб (2,3%).

Всего за II квартал 2017 года забраковано некачественной и опасной молочной продукции в количестве 20 партий общим весом 56 кг. Основными причинами изъятия из оборота явились: несоответствие информации, нанесенной на этикетку продукта (маркировка) требованиям технических регламентов Таможенного союза, отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, реализация продукции по истечении сроков годности.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий за качеством молочной продукции во II квартале т.г. из 18 исследованных проб молочной продукции выявлена 1 (5,5%) проба масла сливочного в детском учреждении, несоответствующая по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации и по показателям ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

По выявленному факту реализации фальсифицированного продукта управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в отношении поставщика приняты меры административной ответственности и материалы для принятия мер к производителю направлены в управление Роспотребнадзора по месту нахождения производителя.

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#Молоко. качество #Роспотребнадзор.

Комментарии (7)

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Вольфганг

53 минуты назад
интересующийся родитель, И первая часть https://www.youtube.com/watch?v=gaehzQcQmUI
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Вольфганг

54 минуты назад
интересующийся родитель, Сходи в магазин и сам попробуй купить сливочное масло! но не просто сливочное масло,а настоящее сливочное масло! я уверен,что для вас это составит проблему и быстро осуществить покупку у вас не получится. А если не разбираетесь в упаковках и производителях,тогда вы вообще не сможете купить настоящее масло,- ПАЛЬМОВОЕ И НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!! и творог вы не купите настоящий,а тем более творожную массу,и молоко вы купите порошковое. В наше время нужно быть в каком то смысле экспертом,для нормального и безопасного "шоппинга" в продовольственных магазинах. сами смотрите https://www.youtube.com/watch?v=XTi4EKFwS0A и как там говорят основной покупатель госучреждения.И так в каком ДОУ это выявили не интересно,угадайте в каком ДОУ эту гадость не применяют? ...
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интересующийся родитель

сегодня, 20:08
Подскажите пожалуйста,а в каком детском саду выявили это безобразие?
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гость

сегодня, 18:48
Детям рабов натуральные продукты не полагаются.
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Вольфганг

сегодня, 16:50
Ирина Петровна, Виновато не руководство ДОУ,а порочная система тендеров на закупку продуктов питания для ДОУ. Там система проста как колобок,чем дешевле тем лучше.!!! Какое там масло? вы поинтересуйтесь у знакомых работников детсадов, из чего делают на кухнях еду для детей??? скажу по секрету,-эти "полуфабрикаты" вообще употреблять в пищу нельзя, никакую "молочку" и никакие соки, жрать можно только то,что не является полуфабрикатом или готовым продуктом,-например огурец,лук ,яблоко и т.д. сами понимаете что огурец из пластилина не вылепить! а если вылепить,то за продукт он не прокатит. Так что не скоро ваши детишки будут кушать безопасно,в принципе и сейчас не очень опасно,но происхождение продуктов вызывает много вопросов.
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ю2

сегодня, 16:19
скажите спасибо что вообще вас кормят дерьмом а то организуем голодомор .
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Ирина Петровна

сегодня, 16:12
Виновато всё руководство учреждения. Родителям надо собраться вместе и побеседовать с ними.
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