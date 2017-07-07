В детском саду детишек кормили фальшивым маслом

Всего за полгода забраковано 56 кг молочной продукции.

Во II квартале 2017 года сотрудниками Роспотребнадзора проведено 36 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации молока и молочной продукции. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб молока и молочной продукции.

Исследовано 875 проб молочной продукции, из них по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям 25 проб (2,9%), по физико-химическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям 18 проб (2,0%), в том числе по показателям идентификации (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги) исследовано 214 проб, из них не соответствуют гигиеническим требованиям 5 проб (2,3%).

Всего за II квартал 2017 года забраковано некачественной и опасной молочной продукции в количестве 20 партий общим весом 56 кг. Основными причинами изъятия из оборота явились: несоответствие информации, нанесенной на этикетку продукта (маркировка) требованиям технических регламентов Таможенного союза, отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, реализация продукции по истечении сроков годности.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий за качеством молочной продукции во II квартале т.г. из 18 исследованных проб молочной продукции выявлена 1 (5,5%) проба масла сливочного в детском учреждении, несоответствующая по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации и по показателям ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

По выявленному факту реализации фальсифицированного продукта управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в отношении поставщика приняты меры административной ответственности и материалы для принятия мер к производителю направлены в управление Роспотребнадзора по месту нахождения производителя.