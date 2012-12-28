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сегодня, 14:08
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Липецкая область — на 24 месте в итоговом рейтинге регионов

Липецкая область заняла 24 место в рейтинге регионов по итогам 2024 года. Рейтинг подготовило РИА Новости. 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем агрегирования баллов регионов в представленных ранее рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности населения здоровому образу жизни – учитывались динамика зарплат, развитие ипотечного кредитования, доходы населения, доступность жилья и т.п.

Рейтинговый балл Липецкой области по итогам года составил 57,89.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдерами — Ингушетия, Тыва и Еврейская АО.

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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
13 минут назад
Главное здоровье
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почему
14 минут назад
мединститут не открывают в Липецке, обещали же, на частную медицину денег нет
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Гость
47 минут назад
При королеве мы всегда занимали 5—от место в этом рейтинге, а сейчас—за регион обидно…
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Ответ
сегодня, 15:08
Житель Липецка в конкурсе участвовало не 25 а 24 региона это есть вся правда
Ответить
Не
сегодня, 15:05
Не 24, а 27. После нас ещё Ингушетия, Тыва и Еврейская АО.
Ответить
Ответ
сегодня, 14:57
Житель Липецка в конкурсе участвовало не 25 а 24 региона это есть вся правда
Ответить
Житель Липецка
сегодня, 14:44
Всего в конкурсе участвовало 25 регионов.....
Ответить
месный
сегодня, 14:23
почему производимая продукция дороже привозной.вокруг другие области , цены на порядок ниже.только хвалятся.только карманы набивают свои и языком работают.
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Эльдар
сегодня, 14:17
Тыва в аутсайдерах экономики, однако рождаемость там впереди России всей.
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Электорат
сегодня, 14:16
Спасибо нашим сладеньким депутатам за это!
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