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Общество
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сегодня, 14:08
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Липецкая область — на 24 месте в итоговом рейтинге регионов
Липецкая область заняла 24 место в рейтинге регионов по итогам 2024 года. Рейтинг подготовило РИА Новости.
Рейтинговый балл Липецкой области по итогам года составил 57,89.
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдерами — Ингушетия, Тыва и Еврейская АО.
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