Липецкая область — на 24 месте в итоговом рейтинге регионов

Липецкая область заняла 24 место в рейтинге регионов по итогам 2024 года. Рейтинг подготовило РИА Новости.



Итоговый рейтинг рассчитывается путем агрегирования баллов регионов в представленных ранее рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности населения здоровому образу жизни – учитывались динамика зарплат, развитие ипотечного кредитования, доходы населения, доступность жилья и т.п.Рейтинговый балл Липецкой области по итогам года составил 57,89.Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдерами — Ингушетия, Тыва и Еврейская АО.