Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Общество
Двое детей угорели от выхлопных газов в Липецке
Происшествия
23-летний водитель на переходе насмерть сбил женщину-пешехода
Происшествия
Жители улицы и переулка возмущены точечной застройкой на крохотном пятачке
Общество
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима
Происшествия
Дело о 101-й розе раскрыли в Грязях
Происшествия
90-летняя липчанка села на электрическую плиту: женщина в реанимации
Здоровье
Дизайнерскую панаму отняли на остановке у 20-летнего парня
Происшествия
В Липецке из-за санитарных нарушений приостановили работу шаурмичной и кафе
Общество
37-летний липчанин исполосовал себя ножом
Происшествия
Читать все
В Липецке из-за санитарных нарушений приостановили работу шаурмичной и кафе
Общество
С липчанина взыскали почти 13,5 миллиона рублей за перегон 32 автомобилей из Белоруссии
Общество
Не боль, не стыд, а безнадёга….
Спорт
В Липецкой области сыро, туманно и до +3
Погода в Липецке
Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 30 000 рублей
Происшествия
Новогодний прыжок выше головы – Липецк обыграл лидера Суперлиги на его площадке
Спорт
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Футболисты «Металлурга» устроили новогодний праздник для воспитанников двух детских домов
Спорт
В Липецкой области ОРВИ за неделю заболели 4895 человек и один — гриппом
Здоровье
Липецкая вечЁрка: угоревшие дети, дело о шпионаже и точечная застройка
Общество
Читать все
Общество
1897
сегодня, 18:04
4

Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 24 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, подачу ресурса ограничат потребителям 27 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 81, 85 по улице Фрунзе, №№ 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл. 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 4, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 5 в переулке Попова, №№ 76, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, №№ 164, 164 стр. 1 по улице Тельмана, № 4 по улице Жуковского, № 7 по улице Краснозаводской, частный сектор улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Ботанической, Железнякова, переулка Кочубея. 

Воду подвезут по адресам: улица Фрунзе, 81, Боевой проезд, 34, улица Гагарина, 84, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
1
0
4
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Васёк
45 минут назад
А какие улицы в соответствии с планом работ будут отключены в новогоднюю ночь? Нужно заранее набрать воды, а то смыть нечем будет.
Ответить
Захарова
сегодня, 18:58
31 декабря, 1 января и все новогодние тоже плановые будут или пронесет?
Ответить
Не ешь салат
сегодня, 19:25
А то пронесёт.
Ответить
Не ем
сегодня, 20:12
А то пронесёт. боюсь смывать нечем будет
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru