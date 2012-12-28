Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 24 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, подачу ресурса ограничат потребителям 27 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 81, 85 по улице Фрунзе, №№ 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл. 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 4, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 5 в переулке Попова, №№ 76, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, №№ 164, 164 стр. 1 по улице Тельмана, № 4 по улице Жуковского, № 7 по улице Краснозаводской, частный сектор улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Ботанической, Железнякова, переулка Кочубея.Воду подвезут по адресам: улица Фрунзе, 81, Боевой проезд, 34, улица Гагарина, 84, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.